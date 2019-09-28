Süper Bakan! Çavuşoğlu'ndan diplomasi rekoru
Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu için tam 7 gündür bulunduğu ABD'de 35 ikili görüşme yaptı, 20 toplantıya katıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 16 toplantıda eşlik etti
POLİTİKA 27.09.2019, 14:29 28.09.2019, 10:12
Toygar DİM
ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 20 Eylül Cuma günü Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York şehrinde diplomatik temas rekoru kırdı. Bakan Çavuşoğlu, 7 gündür bulunduğu ABD'de tam 35 ülkenin dışişleri bakanları ve üst düzey devlet temsilcileriyle ikili görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, 35 ikili görüşmenin yanısıra BM 74. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen tam 20 toplantıya iştirak etti. Bakan Çavuşoğlu, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da 16 toplantıda eşlik etti.
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