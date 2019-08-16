Sünbül ziyaret turunda

VATANDAŞIN sorunlarını not alıp ilgili birimlere ileten Sünbül, dün Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Tunahan Kasapoğlu, Nazmi Yüksel, Ali Yenialp, Abdullah Akbaş ve Hasan Erdoğan’ı makamlarında ziyaret etti. Başkan yardımcılarına mesailerinde başarılar dileyen Sünbül’ün adı bir dönem, eski meclis üyelerinden olan ve 31 Mart’ta Başkan Yardımcılığı sona eren Mehmet Kula’nın makamı için geçiyordu.