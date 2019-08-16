Sünbül ziyaret turunda
Bir dönem Antalya İl Genel Meclis Üyesi olan, ardından MHP İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi olarak ülkücü camiaya uzun yıllar hizmet veren, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in listesinden meclis üyesi seçilen Mustafa Sünbül ziyaret turuna çıktı
POLİTİKA 16.08.2019, 21:45 Enes Subaşı
VATANDAŞIN sorunlarını not alıp ilgili birimlere ileten Sünbül, dün Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Tunahan Kasapoğlu, Nazmi Yüksel, Ali Yenialp, Abdullah Akbaş ve Hasan Erdoğan’ı makamlarında ziyaret etti. Başkan yardımcılarına mesailerinde başarılar dileyen Sünbül’ün adı bir dönem, eski meclis üyelerinden olan ve 31 Mart’ta Başkan Yardımcılığı sona eren Mehmet Kula’nın makamı için geçiyordu.
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