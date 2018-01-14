Sünbül, Bahçeli'ye Alanya'daki düğün için özel davetiye götürdü

Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Teşkilatı Başkan Yardımcısı Mustafa Sünbül, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Ankara'da ziyaret etti. 23. Dönem Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız ile birlikte Ankara'ya sağlık kontrolleri nedeniyle giden Sünbül, MHP Kurucu Lideri Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaretten ettikten sonra MHP lideri Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek elini öptü. 10 Şubat tarihinde Lonicera Beach Otel'de oğlu Ahmet Sünbül'ün düğününü yapacak olan Sünbül, Bahçeli'ye davetiyesini takdim ederek düğüne çağırdı. Bahçeli'nin, olağanüstü bir programı olmaması halinde Ahmet Sünbül ve Esra Çetin'in düğününe katılabileceğini söylediği öğrenildi.