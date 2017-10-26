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Sümer temayüle geliyor

AKP İl Başkanı Rıza Sümer, temayül yoklaması için yarın sabah Alanya'ya gelip partililerle görüşecek

Sümer temayüle geliyor

AKP İl Başkanı Rıza Sümer, temayül yoklaması için yarın sabah Alanya'ya gelip partililerle görüşecek

26 Ekim 2017 Perşembe 14:23
Sümer temayüle geliyor
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Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) Alanya İlçe Teşkilatı'nın kongresi adeta bilmece oldu. Eylül'de yapılması planlanırken Ekim ayına ertelenen, daha sonra AKP Genel Merkezi tarafından daha ileri bir tarihte yapılacağı açıklanan AKP İlçe Kongresi öncesi haftalardır Alanya'ya gelip temayül yapması beklenen İl Başkanı Rıza Sümer'in yarın Alanya'da olacağı öğrenildi. Bu sabah AKP İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu'nu telefonla arayan Rıza Sümer'in, "27 Ekim Cuma günü Alanya'ya geliyorum. Ana kademe, Kadın ve Gençlik Kolları ile Mahalle Başkanları da hazır olsun. Hepsiyle görüşüp ilçe başkanının kim olması konusunda ortak görüş alacağız" dediği öğrenildi.
TOKLU LİSTE Mİ HAZIRLIYOR?
Yeni Alanya'ya geçtiğimiz ay bir açıklama yapan AKP İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu, "Bu kongrede ben yokum, aday olmayacağım. Ama kongreye kadar görevimin başındayım" demişti. AKP Genel Merkezi'nin herhangi bir isim konusunda İl Başkanı Rıza Sümer'in raporuna göre hareket edeceği, en favori ismin de Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı olan Mimar Mustafa Toklu olduğu ifade ediliyor. Toklu'ya bugün itibariyle herhangi bir tebligat gelmediği, ancak Toklu'nun olası bir erken seçim öncesi listesini hazırlamaya başladığı da gelen haberler arasında.

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Anahtar Kelimeler:
AkpRıza SümerAKP İlçe Kongresi
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