Süleyman Soylu'ya sert tepki: Hadi oradan be, bunları sen yapmadın mı?

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, pasaport yenileme talebinin geri çevrildiği yönündeki açıklamasına yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert çıktı. Karamollaoğlu, gündeme ilişkin olarak haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bana pasaportumu müracaat ettiğim anda vermediler. İki tane korumayı anında aldılar. Şimdi İçişleri Bakanı çıkmış konuşuyor. Hadi oradan be bunları sen yapmadın mı?" ifadesini kullandı.

"HADİ ORADAN BE, BUNLARI SEN YAPMADIN MI?"

İçişleri Bakanı Soylu'nun, kendisinin pasaport iddiasına yönelik açıklamalarına tepki gösteren Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı;

"Ben pasaportum yok demedim ki, bu tip meselelere devlet yetkililerinin hüsni niyetle yaklaşması gerek. Ben aradım Sivas Valisini. Acaba bir şey vardı da bunu yeniden canlandırdılar mı diye ben aradım. İçişleri Bakanı müsteşarlığı arandı. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığından arandım. Umarım benim açıklamamı dinlediniz. Bana soruldu sizin pasaportunuz var mı var. Benim pasaportumu gittiğim zaman bana verememelerinin sebebi önüne konan şerhtir. Allah rızası için biraz dürüst olun, bu devlet niyeti ile elbette bağdaşmaz. İçişleri Bakanı'na birisi laf atıyor atın bunu içeriye. Suçsuzu itham ediyor, suçluyu savunuyor. Bana pasaportumu müracaat ettiğim anda vermediler. İki tane korumayı anında aldılar. Şimdi içişleri bakanı çıkmış konuşuyor. Hadi oradan be bunları sen yapmadın mı? Siyasi liderlere iki tane koruma vermek tabiatında vardır. Bakanlık boş konuşma birisine durduk yere cevap verme yeri değildir. Ben yalan söylemem. Siz bunun altından başka yorumlar yapacaksınız. Onun için Türkiye bu halde. Onun için İstanbul seçimini kaybettiniz. Devletin bütün organları sanki AK Parti'ninmiş gibi çalıştırıldı. Bunu biraz görün. AK Parti son zamanda fabrika ayarlarına dönmeye başlıyor da ortada fabrika kalmadı."

SÜLEYMAN SOYLU: SEÇİM MALZEMESİ OLARAK KULLANILIYOR

Bakan Soylu, Üsküdar Validebağ Öğretmenevi'nde muhtarlarla buluşması öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlamış vebir basın mensubunun Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na "pasaport verilmediği iddialarına ilişkin" sorusu üzerine şunları söylemişti:

"Bir yıl önce 6 Temmuz 2018 tarihinde bir müracaat söz konusu. 12 Temmuz 2018 tarihinde de pasaportunu Sayın Temel Karamollaoğlu alıyor. Biliyorsunuz, emniyet pasaportu, Nüfus İdaresi'ne devretti. Ne zaman devretti? Nisan'ın başından itibaren. Artık pasaportları Nüfus İdaresi vermeye başladı. Ne Nüfus İdaresi'nde ne de Emniyet'te böyle bir kaydımız söz konusu değil. Bir terör işi olabilmesi için bir terör hadisesi olması lazım. Bu doğru bir yaklaşım değil. Bir kişinin dosyası olması lazım. Bir mahkemesi olması lazım. Belki şöyle bir şey olmuş olabilir; Sivas olaylarıyla ilgili geçmiş dönemlerde bir iş olmuşsa… Onun da pasaportla bir alakası yok. Ve terör olayıyla da bir alakası yok. Bizimle ilgili bir hali de söz konusu değil. Burada 6'sında müracaat etmiş, 12'sinde almış. 6 gün. O günler yoğundu. Bu diplomatik pasaport. Diplomatik pasaportun bir tarafı da Dışişleri Bakanlığı'dır. Dışişleri Bakanlığı onaylar. Biz diplomatik pasaportu kendi adımıza veremeyiz nüfus idaresi olarak. Ama eğer bir sakınca söz konusuysa biz bunu belirtiriz. Bu sakınca da hukuki olması lazım. Böyle bir şey söz konusu değil. Bir yıl önce nasıl böyle bir durum meydana geldi. Ben bunu anlayabilmiş değilim. Sadece ben bunu bir seçim malzemesi olarak bir takım televizyonlar tarafından kullanıldığını düşünüyorum. Saçma bir şey olduğunu düşünüyorum."

NE OLMUŞTU?

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 24 Haziran 2018 seçimlerinden sonra gittiği nüsuf müdürlüğünde, terörle iltisaklı olduğu gerekçesiyle pasaport yenileme talebinin geri çevrildiğini söylemişti.Temel Karamollaoğlu şöyle konuşmuştu:

"Nüfus müdürü 'Size pasaport veremeyiz, isminizin karşısında terörle iltisaklı diye bir ifade var' dedi. Şok oldum. Nüfus müdürünün söylediği 'Biz bu konuları soramıyoruz, bu tarzdaki şerhleri de biz düşmüyoruz, ancak böyle bir şey olduğu zaman size pasaport verme imkanına sahip değiliz.' Adam çok üzüldü.

Bu nereden kaynaklanıyor diye birkaç yere sorunca 15 gün içinde bu şerhi kaldırdılar, ben de pasaportumu aldım. Benim gibi aynı durumda olan 170 bin kişi var. Bu iş nereye geldiğimizin de işareti. Bunu İçişleri Bakanlığı koyuyor, bu şaka değil ki. Bunu koymakta tereddüt etmiyor. Allah sonumuzu hayretsin."