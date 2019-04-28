SP'den Erdoğan'a yanıt: Vurursunuz eyvallah da, ölmezsek sıkıntı büyük

ERDOĞAN'IN dün AKP’nin Kızılcahamam Kampı’ndaki konuşmasında, SP’nin Ankara’daki Genel Merkez binasının mahkeme kararıyla tahliye edilmesine gönderme yaparak, “Adama sormazlar mı, tabelası var, binası yok” ifadelerine, SP’nin 31 Mart’ta Antalya Büyükşehir Belediyesi başkan adayı da olan Ali Aktaş, sosyal medya hesabından yanıt verdi. “Saadet Partisi için ‘Tabelası var, binası yok’ diye hakaret eden Erdoğan da şunu bilsin ki; RP İstanbul il başkanıyken ona maaş ödeyen bu teşkilat ve bu milletin her fikirden yüz binlerce evladı bağışlarıyla yeni genel merkezini alır” diye yazan Aktaş, “Tam da bugünler için söylenmiş gibi; ‘Vurursunuz vurursunuz eyvallah da; ölmezsek sıkıntı büyük’” ifadelerini kullandı.