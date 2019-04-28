SP'den Erdoğan'a yanıt: Vurursunuz eyvallah da, ölmezsek sıkıntı büyük

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Saadet Partisi (SP) ile ilgili, “Adama sormazlar mı, tabelası var, binası yok” sözlerine SP, “Vurursunuz vurursunuz eyvallah da; ölmezsek sıkıntı büyük” sözleriyle karşılık verdi.

SP'den Erdoğan'a yanıt: Vurursunuz eyvallah da, ölmezsek sıkıntı büyük
banner404

ERDOĞAN'IN dün AKP’nin Kızılcahamam Kampı’ndaki konuşmasında, SP’nin Ankara’daki Genel Merkez binasının mahkeme kararıyla tahliye edilmesine gönderme yaparak, “Adama sormazlar mı, tabelası var, binası yok” ifadelerine, SP’nin 31 Mart’ta Antalya Büyükşehir Belediyesi başkan adayı da olan Ali Aktaş, sosyal medya hesabından yanıt verdi. “Saadet Partisi için ‘Tabelası var, binası yok’ diye hakaret eden Erdoğan da şunu bilsin ki; RP İstanbul il başkanıyken ona maaş ödeyen bu teşkilat ve bu milletin her fikirden yüz binlerce evladı bağışlarıyla yeni genel merkezini alır” diye yazan Aktaş, “Tam da bugünler için söylenmiş gibi; ‘Vurursunuz vurursunuz eyvallah da; ölmezsek sıkıntı büyük’” ifadelerini kullandı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Atatürk'e hakaret davasında beraat kararına...
Atatürk'e hakaret davasında beraat kararına...
  1. GÜNDEM

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479