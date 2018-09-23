SP'de yeni başkan Sarıca

MEVCUT Başkan Arif Gülşen’in aday olmadığı kongrede Başkan Yardımcısı Hüseyin Sarıca tek aday olarak kongreye girdi. Kongreye SP il ve ilçe başkanları, siyasi parti ilçe başkanları, oda ve dernek başkanları ile partililer katıldı. Kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

'BU BİR NÖBET DEĞİŞİMİ'

Kongrenin açılışında konuşan mevcut Başkan Arif Gülşen yaptığı konuşmada, "Bu topraklarda yaşayan ve hangi partiye oy verirse versin herkesin huzur içinde yaşayacağını, savaşın kazananı, sevginin kaybedeni olmayacağını bilmek gerekir. Bu bir nöbet değişimdir. Yeni başkanımıza ve yönetimine en kalbi dileklerimle tebriklerimi sunuyorum. Alanya, Antalya, ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu. Gülşen’in konuşmasının ardından faaliyet, hesap raporları okundu. Yeni yönetim kurulunun da okunmasından sonra Hüseyin Sarıca açık oyla yapılan kongre sonrasında SP'nin yeni İlçe başkanı oldu.

'SEÇİM STARTINI VERİYORUZ'

Raporların ve yönetim kurulunun onaylanmasının ardından kürsüye çıkan Saadet Partisi Antalya İl Başkanı Ramazan Üzel, "Bundan sonraki süreçte de ayağımızın sabit olması adına çalışmalarımızı hep birlikte yapmaya devam edeceğiz. Alanyamızı en iyi şekilde temsil eden Arif Gülşen ve yönetimini tebrik ediyorum. Yeni yönetime de muvaffakiyetler diliyorum. Bugün itibariyle de Alanya'da seçim startını vermiş oluyoruz. Yeni başkanımız ve yönetiminin de kuvvetli bir aday ve yönetim bulmak ilk çalışmaları olacaktır. 24 haziran seçimlerinden sonra SP her yerde ayaktadır. Matematiksel olarak bizi yendiklerini zannedenlere sesleniyorum. Biz daha güzel yenilmek için daha güzel ayağa kalkacağız. Bu seçimde aman gönlünüzü muhteris tutunuz. Bundan sonrasını onlar düşünsünler" dedi. Üzel konuşmasının sonunda Arif Gülşen'in il yönetimine girdiklerini ve bugünden itibaren Gazipaşa Bölge Sorumlusu olarak görev yapacaklarını açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2018, 12:27