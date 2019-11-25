Sözlerine açıklık getirdi! "İddialara neden 'doğrudur' dedim?"

SÖZCÜ yazarı Rahmi Turan, " Beştepe'de Erdoğan'la görüşen CHP'li" başlıklı yazısında, bir CHP'linin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etmişti. Canlı yayında gazeteci İsmail Küçükkaya'nın kendisine yönettiği iddiayla ilgili ise Kılıçdaroğlu, "Ben biliyorum o ismi. Evet doğrudur" demişti. Sözleriyle ilgili soruya cevap veren Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'ın CHP'nin içişlerine müdahil olmasını kastettim" ifadelerini kullandı.

CANLI YAYINDA "İDDİALAR DOĞRUDUR" DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li bir siyasetçinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettiği iddiasına ilişkin Hürriyet gazetesine konuştu. Kılıçdaroğlu, bu iddianın kaynağı olan gazeteci Talat Atilla ile yedi yıldır görüşmediğini söyledi. Kılıçdaroğlu, bazı CHP'lilerin Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan ile görüştüğüne dair öteden beri çeşitli duyumların geldiğini ifade ederken, FOX TV'de söylediği "Doğrudur" sözü ile "Erdoğan'ın CHP'nin içişlerine müdahil olmasını kastettiğini" söyledi.

MUHARREM İNCE'NİN KONUŞMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Kılıçdaroğlu, İnce'nin CHP Genel Merkezi'ni itham eden açıklamalarıyla ilgili olarak da, "Bu süreçte hiç kimse, açıklamaları ile saraya hizmet eder hale gelmemelidir" dedi.

"BANA DEDİKODULAR GELİYOR"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle: (Talat Atilla kendisini aradı mı?) Hayır, aramadı. Zaten, yanlış hatırlamıyorsam, Afyon'daki bir mühimmat deposu patlamasının olduğu yedi yıl öncesinden beri kendisiyle aramızda ne görüşme var, ne yüz yüze gelme var, ne konuşmuşluğumuz var. Yakın çevremi de aradığına dair bana gelen bir bilgi yok. Bana da 'Bazı CHP'liler saraya gitti' şeklinde duyumlar geldi. Öteden beri geliyor. Elinizde kanıt varsa seslendirirsiniz. Kanıt yoksa seslendirmezsiniz. Sadece bana değil, birçok kişiye gitti. "Dedikodudur" dedim. Doğru mudur, yanlış mıdır, bilmiyorum. Erdoğan'ın CHP'yi karıştırma girişimi için 'Doğrudur' dedim.

"SÖZLERİM ÇARPITILMAK İSTENİYOR"

Erdoğan'ın CHP'yi karıştırmak ve partinin içişlerine müdahil olmak için birçok şey yaptığını biliyoruz. Millet İttifakı'nı karıştırmak, dedikodu üretmek ve devletin yetkililerini kullanmak gibi. Böyle bir şey olunca (haber yayınlanınca) 'Doğrudur' dedim. Bu olayı Rahmi Turan yazdığı zaman bir şey demedim. "Gazeteci haber almıştır" dedim. Bir yorumdur. Rahmi Turan, ertesi gün devam etti. Üçüncü gün Fox TV'ye çıktığımda, bu soru soruldu. Partiyi karıştırmanın Erdoğan'ın amaçlarından biri olduğunu söyledim. 'Doğrudur' dedim. Gidenlere dair bir bilgim varmış gibi çarpıtılmak isteniyor.

KILIÇDAROĞLU: SARAY'A GİDENLERİ BİLİYORUM

Gündeme bomba gibi düşen bu iddia sonrası gözlerin çevrildiği CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, konuk olduğu canlı yayında suskunluğunu bozdu. İsmi açıklanmayan CHP'linin Erdoğan'la görüştüğü iddialarını doğrulayan Kılıçdaroğlu, " Saray'a gidenleri biliyorum. İsim vermek istemiyorum. Her konuda konuşan Erdoğan bu konuda neden konuşmuyor?" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Sözcü yazarı Rahmi Turan, "Beştepe'de Erdoğan'la görüşen CHP'li" başlıklı yazısında, bir CHP'linin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti. Turan ayrıca Erdoğan'ın ismi gizli olan CHP'liye 'genel başkan olması gerektiğini söyledi' iddiasında da bulundu. Söz konusu iddiayı Cumhurbaşkanlığı kaynakları yalanladı. Turan ise bunun üzerine bahsi geçen ismin Muharrem İnce olduğunu söyledi. Muharrem İnce görüşme iddialarını kesin bir dille yalanladı. Ardından da Rahmi Turan gelen tepkiler üzerine bilgiyi Talat Atilla'dan aldığını dile getirdi. Talat Atilla ise haberi Kemal Kılıçdaroğlu'na doğrulattığını açıkladı. Kılıçdaroğlu ise Talat Aille ile 7 yıldır görüşmediğini söyledi.