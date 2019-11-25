banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Sözlerine açıklık getirdi! "İddialara neden 'doğrudur' dedim?"

'Külliye'ye giden CHP'li isim' iddiaları konuşulmaya devam ederken, canlı yayında kendisine sorulan iddialara, "Doğrudur" diyen Kılıçdaroğlu, sözlerine açıklık getirdi. CHP lideri, "Erdoğan'ın CHP'nin içişlerine müdahil olmasını kastettim" dedi.

POLİTİKA 25.11.2019, 09:21
Sözlerine açıklık getirdi! "İddialara neden 'doğrudur' dedim?"
banner404

SÖZCÜ yazarı Rahmi Turan, " Beştepe'de Erdoğan'la görüşen CHP'li" başlıklı yazısında, bir CHP'linin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etmişti. Canlı yayında gazeteci İsmail Küçükkaya'nın kendisine yönettiği iddiayla ilgili ise Kılıçdaroğlu, "Ben biliyorum o ismi. Evet doğrudur" demişti. Sözleriyle ilgili soruya cevap veren Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'ın CHP'nin içişlerine müdahil olmasını kastettim" ifadelerini kullandı.

CANLI YAYINDA "İDDİALAR DOĞRUDUR" DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li bir siyasetçinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettiği iddiasına ilişkin Hürriyet gazetesine konuştu. Kılıçdaroğlu, bu iddianın kaynağı olan gazeteci Talat Atilla ile yedi yıldır görüşmediğini söyledi. Kılıçdaroğlu, bazı CHP'lilerin Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan ile görüştüğüne dair öteden beri çeşitli duyumların geldiğini ifade ederken, FOX TV'de söylediği "Doğrudur" sözü ile "Erdoğan'ın CHP'nin içişlerine müdahil olmasını kastettiğini" söyledi.

MUHARREM İNCE'NİN KONUŞMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Kılıçdaroğlu, İnce'nin CHP Genel Merkezi'ni itham eden açıklamalarıyla ilgili olarak da, "Bu süreçte hiç kimse, açıklamaları ile saraya hizmet eder hale gelmemelidir" dedi.

"BANA DEDİKODULAR GELİYOR"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle: (Talat Atilla kendisini aradı mı?) Hayır, aramadı. Zaten, yanlış hatırlamıyorsam, Afyon'daki bir mühimmat deposu patlamasının olduğu yedi yıl öncesinden beri kendisiyle aramızda ne görüşme var, ne yüz yüze gelme var, ne konuşmuşluğumuz var. Yakın çevremi de aradığına dair bana gelen bir bilgi yok. Bana da 'Bazı CHP'liler saraya gitti' şeklinde duyumlar geldi. Öteden beri geliyor. Elinizde kanıt varsa seslendirirsiniz. Kanıt yoksa seslendirmezsiniz. Sadece bana değil, birçok kişiye gitti. "Dedikodudur" dedim. Doğru mudur, yanlış mıdır, bilmiyorum. Erdoğan'ın CHP'yi karıştırma girişimi için 'Doğrudur' dedim.

"SÖZLERİM ÇARPITILMAK İSTENİYOR"

Erdoğan'ın CHP'yi karıştırmak ve partinin içişlerine müdahil olmak için birçok şey yaptığını biliyoruz. Millet İttifakı'nı karıştırmak, dedikodu üretmek ve devletin yetkililerini kullanmak gibi. Böyle bir şey olunca (haber yayınlanınca) 'Doğrudur' dedim. Bu olayı Rahmi Turan yazdığı zaman bir şey demedim. "Gazeteci haber almıştır" dedim. Bir yorumdur. Rahmi Turan, ertesi gün devam etti. Üçüncü gün Fox TV'ye çıktığımda, bu soru soruldu. Partiyi karıştırmanın Erdoğan'ın amaçlarından biri olduğunu söyledim. 'Doğrudur' dedim. Gidenlere dair bir bilgim varmış gibi çarpıtılmak isteniyor.

KILIÇDAROĞLU: SARAY'A GİDENLERİ BİLİYORUM

Gündeme bomba gibi düşen bu iddia sonrası gözlerin çevrildiği CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, konuk olduğu canlı yayında suskunluğunu bozdu. İsmi açıklanmayan CHP'linin Erdoğan'la görüştüğü iddialarını doğrulayan Kılıçdaroğlu, " Saray'a gidenleri biliyorum. İsim vermek istemiyorum. Her konuda konuşan Erdoğan bu konuda neden konuşmuyor?" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Sözcü yazarı Rahmi Turan, "Beştepe'de Erdoğan'la görüşen CHP'li" başlıklı yazısında, bir CHP'linin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti. Turan ayrıca Erdoğan'ın ismi gizli olan CHP'liye 'genel başkan olması gerektiğini söyledi' iddiasında da bulundu. Söz konusu iddiayı Cumhurbaşkanlığı kaynakları yalanladı. Turan ise bunun üzerine bahsi geçen ismin Muharrem İnce olduğunu söyledi. Muharrem İnce görüşme iddialarını kesin bir dille yalanladı. Ardından da Rahmi Turan gelen tepkiler üzerine bilgiyi Talat Atilla'dan aldığını dile getirdi. Talat Atilla ise haberi Kemal Kılıçdaroğlu'na doğrulattığını açıkladı. Kılıçdaroğlu ise Talat Aille ile 7 yıldır görüşmediğini söyledi.

#CHP #Erdoğan #kemal kılıçdaroğlu
Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
banner384
Namaz Vakti 25 Kasım 2019
İmsak 06:15
Güneş 07:39
Öğle 12:49
İkindi 15:27
Akşam 17:50
Yatsı 19:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 12 24
2. Trabzonspor 12 22
3. Başakşehir 12 22
4. Fenerbahçe 12 21
5. Beşiktaş 12 21
6. Malatyaspor 12 19
7. Alanyaspor 12 19
8. Galatasaray 12 19
9. Göztepe 12 16
10. Gaziantep FK 11 15
11. Denizlispor 12 14
12. Çaykur Rizespor 12 14
13. Gençlerbirliği 12 13
14. Konyaspor 12 13
15. Kasımpaşa 12 12
16. Antalyaspor 11 11
17. Ankaragücü 12 9
18. Kayserispor 12 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 12 24
2. Ümraniye 12 21
3. Akhisar Bld.Spor 12 21
4. Erzurum BB 12 21
5. Bursaspor 12 20
6. Menemen Belediyespor 12 20
7. Fatih Karagümrük 12 19
8. Balıkesirspor 12 18
9. Keçiörengücü 12 18
10. Adana Demirspor 12 15
11. Altay 12 15
12. Giresunspor 12 13
13. İstanbulspor 12 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 12 10
16. Adanaspor 12 9
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 12 1
Takımlar O P
1. Liverpool 13 37
2. Leicester City 13 29
3. Man City 13 28
4. Chelsea 13 26
5. Wolverhampton 13 19
6. Sheffield United 13 18
7. Burnley 13 18
8. Arsenal 13 18
9. M. United 13 17
10. Tottenham 13 17
11. Bournemouth 13 16
12. Brighton 13 15
13. Crystal Palace 13 15
14. Newcastle 12 15
15. Everton 13 14
16. West Ham 13 13
17. Aston Villa 12 11
18. Norwich City 13 10
19. Southampton 13 9
20. Watford 13 8
Takımlar O P
1. Barcelona 13 28
2. Real Madrid 13 28
3. Sevilla 14 27
4. Atletico Madrid 14 25
5. Athletic Bilbao 14 23
6. Real Sociedad 14 23
7. Getafe 14 21
8. Granada 14 21
9. Levante 14 20
10. Valencia 14 20
11. Osasuna 14 19
12. Villarreal 14 18
13. Deportivo Alaves 14 18
14. Real Valladolid 14 17
15. Real Betis 14 16
16. Eibar 14 15
17. Mallorca 14 14
18. Celta de Vigo 14 12
19. Espanyol 14 9
20. Leganés 14 6
banner440
banner545