Soylu ve Türel bugün Alanya’da

AÇILIŞA katılması beklenen Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la bu ülkeye gitmesinin ardından program ertelendi. Bakan Çavuşoğlu’nun Dim TV’de (dimtv.tv) bu akşam saat 20.00’de ekrana gelecek Seçim Özel programı da ileri bir tarihe ertelendi. Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in katılımıyla bu akşam saat 17.00’de Mahmutlar Mahallesi’nde seçim ofisi açılışı yapılacağı bildirildi. Açılış, Alanya’nın yeni nesil kanalı Dim TV’den de naklen yayınlanacak.