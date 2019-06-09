Soylu: PKK'nın nerede sızdığını görürsem ben oradayım

BAKAN Soylu, Sabiha Gökçen Havalimanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi'nde taksicilerle bir araya geldi. Taksicilerle tek tek selamlaşan Soylu, bazı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

'23'ÜNE KADAR DA BİR SANTİM BİR YERE AYRILMAM'

23 Haziran'dan sonra Türkiye'nin bir ideolojik kamplaşmaya götürüleceğini ve Türkiye'nin istikrarının alt üst edileceğini ifade eden Soylu, bunun çok kritik bir nokta olduğunu söyledi. İstanbul üzerinden bir siyaset gerilimi başlatılacağını anlatan Soylu, şunları kaydetti: "Ağababalarının getirmek istediği nokta burasıdır. İstanbul'u kendi medeniyet değerlerinden zenginliğinden uzaklaştırmayalım. Bunların geçmişte yaptıklarını İstanbul'la buluşturmayalım. 23 Haziran'a 15 gün kaldı. 'Bunun İstanbul'da ne işi var, gitsin Ankara'da otursun' diyor. Sayın İmamoğlu, ben İçişleri Bakanıyım. PKK'nın nerede sızdığını görürsem ben oradayım. İstanbul'a seninle beraber sızmaya çalışıyorlar. Onun için buradayım. 23'üne kadar da 1 santim bir yere ayrılmam".