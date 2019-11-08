Soylu: Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da 19 Temmuz'da öldürülen 5 PKK'lıdan 2'sinin kırmızı listede yer aldığını söyledi. Soylu, kırmızı kategorideki 2 PKK'lının öldürülmesiyle ilgili, "Karayılan üzülmüş. Burada milletimize sözümüzdür, Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz" ifadesini kullandı. Soylu, IŞİD'lilerin vatandaşı oldukları ülkelere iadesi konusunda ise "Şimdi biz bunları size iade edeceğiz diyoruz. Pazartesiden itibaren başlıyoruz" açıklamasında bulundu.