Soylu: Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 24 saat huzur var

SÜLEYMAN Soylu, Aksaray'da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitingde, şöyle konuştu:

— Irak'ın kuzeyinde bir devlet kurmak istediler. Orada Türkiye'nin güneyine bir kama çakmak istediler. Türkiye hareket edemesin diye. Ama bunu Recep Tayyip Erdoğan engelledi. Afrin'de bir terör merkezi oluşturmak istediler. Amerika oraya binlerce silah yığdı, hemen 20 kilometre ötemizde. Arzusu, onları istediği zaman bize saldırtmaktı. Hatırlarsanız biz Afrin'e girmek istediğimizde Amerika bize ses verdi, 'sakın girmeyin, karışmam' dedi. Ey Aksaraylılar, Amerika Türkiye'yi eskiden parmak salladığı günlerde zannediyor. Ama çatır çatır Afrin'e girdik mi? Girdik. İstedikleri, Irak'ın kuzeyi ile Afrin arasında bir terör koridoru oluşturarak Türkiye'nin Orta Doğu ile olan bağını koparmaktı. Yani gönül coğrafyasından, kendi havzasından ayırmak istediler. Türkiye, dünyaya bir mesaj verdi, 'Ey dünya benim coğrafyamda oyun kurmaya kalkarsan ben sana oyun kurdurtmam' dedi.

— Son 2 yılda 3 bin 300 terörist etkisiz hale getirildi. Geçen yıl tarihimizde olmayan bir iş yaptık. 13 tane kırmızı listedeki teröristi… Anladınız siz değil mi? Terör örgütüne katılım 2018 yılında son 30 yılın en düşük seviyesinde oldu. Bugün Aksaray'da anneler çocuklarını alıp komşularına ziyarete gidiyor. Bugün Batman'da da Diyarbakır'da da Şırnak'ta da Hakkari'de de anneler gecenin bir yarısında çocuklarını alıp aynı şekilde komşularına ziyarete gidebiliyor. Artık 'terörist gelecek, haraç isteyecek, çocuklarıma musallat olacak' diye bir şey yok. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 24 saat huzur var.