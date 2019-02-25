Soylu'dan ABD'ye: Patronum musun sen benim?

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin sınırları içinde hapsedilmeye çalışıldığını ifade ederek "Buradan söylüyorum, nereden gelirse gelsin, ister okyanus ötesinden isterse bu taraftan gelsin, biz olmadan bu bölgede kimseye oyun kurmaya müsaade etmeyiz" dedi. Çarşıbaşı ilçe merkezinde parti otobüsünün üzerinden vatandaşlara hitap eden Soylu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kendilerinin millete karşı olan samimiyetinde asla azalma olmadığını söyledi. Türkiye'nin geçmişte zor ve güç dönemlerden geçtiğine işaret eden Bakan Soylu, Türkiye'nin güçlü bir geleceği olmasının istenmediğini vurguladı.

'ŞİMDİ S-400 İÇİN BİZİ SIKIŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR'

"Dünya uçak yapmaya çalışırken bize uçağımızı yaptırmadılar" diyen Soylu, şöyle devam etti: "Bize otomobilimizi yaptırmadılar, dalga geçtiler. Bizim adım atmamızı istemediler. Şimdi S-400 için bizi sıkıştırmaya çalışıyorlar. Neden? Kendimizi savunamayalım mı? Onlar atarlarsa kendimizin herhangi bir kalkanı olmasın, savunmasız olalım. Kendi gücümüzü ve bağımsızlığımızı ortaya koymayalım. Sen ver 'ben vermem', Rusya'dan alıyorum 'alamazsın'. Patronum musun sen benim? Biz alırız siz de görürsünüz nasıl olacağını. Ne yaparsan yap. Bu milleti yıllardır korkutarak, ürküterek, sindirerek, yoksulluğa mahkum etmeyle tehdit ederek bu milletin bağımsızlığını aldıklarını zannettiler. Ama Türk milletini tanımadılar, Türkiye'yi tanımadılar."

'ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR SET KURDUK'

31 Mart seçimlerinde milletten bir istekleri olduğunu söyleyen Bakan Soylu, "Bizim boynumuzu Kandil'in önünde eğik bırakmayın. Bizi şu Pensilvanya'daki adi adama güldürmeyin. Biz ne için bir araya geldik? Biz sadece Çarşıbaşı Belediye Başkanlığını kazanmak için mi buraya geldik? Eğer böyleyse biz yazık ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beye ve Sayın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Birileri 6-7 yıldır bu ülkenin bir adım atmaması için ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Şimdi onlara karşı biz ülkemizin geleceği için çok büyük bir set kurduk, güç ve kuvvet oluşturduk" ifadelerini kullandı.

'NEYMİŞ ÜLTİMATOM VERECEKLERMİŞ BİZE'

Soylu, daha sonra Akçaabat ilçe merkezinde halka hitap etti. Bakan Soylu, memleketin istikametini değiştirmeyerek adımlarını kuvvetli atmaya çalıştıklarını belirterek "Türkiye 3 bin dolardan 10 bin dolara geldi diye hesap sormaya çalışıyorlar bize. IMF'ye borcumuzu ödedik ve Türkiye'den gönderdik, bir vesayetten kurtardık diye bize hesap sormak istiyorlar. Gezi olaylarında faiz yüzde 3,5'tu. Türkiye 100 milyar dolarlık yatırım yapıyordu. Bugünden itibaren bir bakın yüzde 3,5 nedir? Türkiye tam başını dikmiş yukarı doğru giderken birden Gezi olaylarını musallat ettiler. Türkiye'yi bir musibetle karşı karşıya bıraktılar. Neymiş ültimatom verecekler bize. 'Avrasya tünelini yapamazsınız', yaptık. 'Şehir hastanelerini yapamazsınız', yaptık. Ne oldu? Dünyanın en büyük havalimanını yaptık, ne oldu?" diye konuştu.