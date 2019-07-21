‘Sorunların çözümleri var’

GEÇTİĞİMİZ yıllara göre otellerin doluluk oranlarında ciddi artışlar olduğunu belirten Kurtoğlu, “Doluluk artıyor fakat kişi başına gelirimiz azalıyor. Bir de bu artışlar oldukça Alanya’mız merkezi itibariyle daha da boş ve esnafımız daha büyük sıkıntılar içine giriyor” dedi. Özellikle hizmet satış yöntemlerinde artık kronikleşen ve vazgeçilemeyen fakat sektöre ciddi zararlar veren durumlar yaşandığını söyleyen Kurtoğlu, “Bunun çözümleri tüm sektör temsilcilerinin, esnafımızın bir araya gelerek daha disiplinli anlayışları el birliğiyle hayata geçirilmesiyle mümkündür” dedi. Herşey Dahil uygulaması kapsamında hizmet çeşitliliğine önem verilmesi gerektiğini söyleyen Kurtoğlu, “Ülkemizin tarihi ve doğal değerleri ile kültürümüzün tanıtımı için yapılacak etkinlikler HD kapsamına alınmalı ve otellerin dışında yapılmalıdır. Burada acente personelinin eğitimine önem verilmeli ve otellerin hizmetleri ile ilgili bilgiler en ince ayrıntısına kadar satın alma sürecinde müşteriye önceden sunulmalıdır. Rehberlerin belli noktalara misafirleri yönlendirmesi engellenmeli ve daha doğru daha gerçek bilgilere misafirlerin ulaşması sağlanmalıdır” diye konuştu.