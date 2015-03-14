'Sorun ALTSO'nun yöneticilerinde'

- Yasin ARAZ

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Şengül Yeşildal, Alanya kamuoyunda büyük yankı uyandıran "Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) siyasallaşıyor" açıklamalarına ilişkin olarak bir kez daha konuştu. ALTSO ile bir sorunları olmadığını, sadece idarecilerinin yanlış işler yaptığını belirten Yeşildal, ALTSO'ya karşı bir tavırları olmadığını yineledi. Yeşildal, yaptığı açıklamada "Kurumları yönetenler yanlış yapsa da bizim ALTSO'ya karşı herhangi bir tavrımız olamaz. Sadece kurumların Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) arka bahçesi olmadığını, tarafsızlığını yitirmemesi ve siyasallaşmaması gerektiğini dile getirdik. ALTSO ziyaretine katılamamamın sebebi aynı saatte aday adaylarımızın açıklamalarına katılmak içindi. Aksi halde aday adaylarımıza büyük bir nezaketsizlik olurdu. Ayrıca belediyeye yapılan ziyarete de aynı sebepten dolayı katılamadım. Altında başka şeyler aranmasın" diye konuştu.

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