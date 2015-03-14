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'Sorun ALTSO'nun yöneticilerinde'

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Şengül Yeşildal, Alanya kamuoyunda büyük yankı uyandıran "Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) siyasallaşıyor" açıklamalarına ilişkin olarak bir kez daha konuştu

'Sorun ALTSO'nun yöneticilerinde'

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Şengül Yeşildal, Alanya kamuoyunda büyük yankı uyandıran "Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) siyasallaşıyor" açıklamalarına ilişkin olarak bir kez daha konuştu

14 Mart 2015 Cumartesi 11:18
'Sorun ALTSO'nun yöneticilerinde'
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- Yasin ARAZ
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Şengül Yeşildal, Alanya kamuoyunda büyük yankı uyandıran "Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) siyasallaşıyor" açıklamalarına ilişkin olarak bir kez daha konuştu. ALTSO ile bir sorunları olmadığını, sadece idarecilerinin yanlış işler yaptığını belirten Yeşildal, ALTSO'ya karşı bir tavırları olmadığını yineledi. Yeşildal, yaptığı açıklamada "Kurumları yönetenler yanlış yapsa da bizim ALTSO'ya karşı herhangi bir tavrımız olamaz. Sadece kurumların Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) arka bahçesi olmadığını, tarafsızlığını yitirmemesi ve siyasallaşmaması gerektiğini dile getirdik. ALTSO ziyaretine katılamamamın sebebi aynı saatte aday adaylarımızın açıklamalarına katılmak içindi. Aksi halde aday adaylarımıza büyük bir nezaketsizlik olurdu. Ayrıca belediyeye yapılan ziyarete de aynı sebepten dolayı katılamadım. Altında başka şeyler aranmasın" diye konuştu.
'YARGIDAN GERİ DÖNER'
Son olarak önceki gün verdiği hukuk savaşını kazanarak Alanya'ya geri dönen Kaymakam Özdemir'in Isparta Vali Yardımcılığı'na atanmasına da değinen Yeşildal, "AKP'nin hukuk tanımazlığı kendisini bir kez daha gösterdi. Mahkeme kararı ile geri dönen kaymakamın tayini, hukuka aykırı bir şekilde tekrar çıkarıldı. Bu hukuka aykırı atama yargıdan tekrar geri dönecektir. Anayasayı tanımadığını söyleyen İçişleri Bakanı Efkan Ala ile yönetilen ülkemizde bu atamaya hiç şaşırmadık. Haziran seçimlerinde bu hukuk tanımaz yönetim gidecek ve demokratik hukuk devleti yeniden inşa edilecektir" ifadelerini kullandı.
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Son Güncelleme: 14.03.2015 10:24
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