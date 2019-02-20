‘Sonuna kadar seninleyiz Adem Başkan’

2014 yılı seçimlerinde Adem Murat Yücel'in listesinden meclise giren ve 5 yıldır Alanya Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini gerçekleştiren Mehmet Kula, yeni dönem meclisinde görev almayacak. Bununla ilgili bir açıklama yapan Kula, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde listede yer alan bütün arkadaşlarına başarılar dilediğini ve her zaman Adem Murat Yücel’i desteklediğini söyledi.

‘SONUNA KADAR YÜCEL’LE DEVAM’

Kula, şu açıklamayı yaptı: “31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı meclis listesinde yer almasam da, listede yer alan tüm kardeşlerime başarılar dilerim. Menfaatin peşinde koşmadığımızı tarafımın ve herkesin bilmesini istiyorum. Hizmetin ve Alanya’mızın menfaatlerinin yanında olacağımdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Meclis’te olsam da olmasam da Adem Murat Yücel başkanım, seninleyiz.”