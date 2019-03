Sönmez’e Alanya’dan yoğun ilgi

MİLLET İttifakı’nın ortak adayı olan Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez, hafta sonu yoğun bir seçim çalışması trafiği yaşadı. Pazar gününe Payallar Düğün Salonu’nda gerçekleşen Ateş ve Kendirci ailelerinin düğününe katılarak başlayan Sönmez, hem kırsalda hem merkezde isminden söz ettirmeye devam ediyor. İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ve belediye meclis üyesi adayları ile birlikte seçim çalışmaları kapsamında halkla ve esnafla buluşmaya devam eden Sönmez, geçtiğimiz Cumartesi günü kendi kalesi olan Konaklı Mahallesi’nde yüzlerce vatandaşla bir araya gelerek coşkulu bir toplantıya imza attı. Sönmez hafta sonu yine halkın arasındaydı.

‘VATANDAŞ HİZMET GELMEYİŞİNE TEPKİLİ’

Avsallar Kör Ali Baysal Düğün Salonu’nda gerçekleşen Mehmet ve Ümmühan çiftinin düğün törenine katılım sağlayan Sönmez, ardından Toslak Düğün Salonu'nda Fatma ve Mustafa, Payallar Düğün Salonu'nda Gülser ve Fatih çiftinin düğün törenlerine katılarak genç çiftlere bir ömür boyu mutluluklar diledi. Mahmutlar Mahallesi’ndeki Erciyes Sitesi sakinlerinin daveti üzerine toplantıya ekibiyle katılan Sönmez, “Vatandaş hizmet alamadığı için tepkili. Taleplerini dinlediğimiz vatandaşların sorunlarını ivedilikle çözerek yüzlerini güldüreceğiz” dedi. Ardından Mahmutlar Mahallesi’nde Fettah Usta'nın merhum eşinin mevlidine katılan Sönmez, daha sonra Demirtaş’a bağlı Şıhlar Mahallesi'nde gerçekleşen Ayşe ve Eyüp çiftinin düğününe katıldı.

‘KONAKLI HALKI BENİ ÇOK İYİ TANIR’

Esnafın ve halkın ilgisinden çok mutlu olduklarını söyleyen Sönmez, Konaklı Seyir Terası’nda düzenlenen Gençlik Buluşması’ndaki coşkudan çok etkilendiğini vurguladı. Sönmez, “10 yıl belediye başkanlığı yaptığım, başta içme suyu olmak üzere pek çok sorununu çözdüğüm, doğup büyüdüğüm, derin izlerimizin ve akrabalık bağlarımızın olduğu Konaklı halkının bizim dönemimizdeki hizmetleri unutmamış olması ve böylesine yoğun bir teveccüh göstermesi, 31 Mart seçimleri öncesi bize büyük bir heyecan verdi. Tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum” dedi. Özellikle Konaklı gençlerinin 'Abdullah Sönmez, Sözünden Dönmez', 'Vefalı Başkan, Sönmez Başkan', 'Sönmez Geliyor' tezahüratlarından çok etkilendiğini kaydeden Sönmez, “Konaklı'nın her taşında, her yolunda, kısacası her yerinde izlerimiz var. Çıktığımız bu yolda Konaklı gençlerinin desteği ile kendimi daha da güçlü hissettim. O gün oradaki görkemli kalabalık hepimizin emeği. Bu büyük aile ile bağımız geçmişten geliyor. Bu bağımızı şimdi geleceğe taşıyoruz” dedi.

‘ÖĞRENCİ SERVİSLERİ ÜCRETSİZ OLACAK’

Seçildiği takdirde Alanya’daki 50 bin öğrencinin okul servislerini ücretsiz hale getirecekleri sözünü yineleyen Sönmez, “Beni bu projem yüzünden eleştiriyorlar. Niyet doğru olursa her şey olur. Konaklı'da olduğu gibi tüm Alanya'da ilköğretim öğrencilerine ücretsiz servis hizmeti vereceğiz, ücretsiz kırtasiye malzemeleri dağıtacağız. Bunu Konaklı’da belediye başkanlığım döneminde yaptım, yine yapacağım” dedi. Sönmez, "2004 yerel seçimlerinde ‘Abdullah Sönmez ağaçları bile sulayamaz, Konaklı’yı satar’ dediler. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Ama 6 ayda suyu getireceğimi söyledim, 3 ayda su sorununu çözdüm. İki yılda kanalizasyon ve arıtma sorununu çözdüm. Üstelik iktidar partisinde değil, Doğru Yol Partisi'nden adaydım. Ama niyetimiz doğruydu ve halisti. Altyapıyı yaparken bir taraftan da üstyapıyı yaptık” diye konuştu.

‘BENDE AYRIM YOK, HERKESE EŞİTİM’

Halkla gönül bağını kimsenin sorgulayamayacağını söyleyen Sönmez, “Ben bugüne kadar kimseye gönülsüz iş yaptırmadım. Bana oy verenden çok oy vermeyenin kapısına gittim. Bunu en iyi halkımız bilir. Bende ayrım yok. Herkes eşitim. Benim gibi düşünen ekibimle herkesin yüzünü güldüreceğiz. Bizler çok güçlü geliyoruz. Etrafımıza bakın. Biz insan taşımıyoruz. Bizde birlik var. Kalabalık gözüksün diye insanları bir yere yığmıyoruz. Biz samimi davranıyoruz. Göz boyamaya çalışmıyoruz. Neysek oyuz” dedi. Göreve geldiğinde hizmeti eşit vereceklerini, kimseyi ayırmayacaklarını belirten Sönmez, “Mevcut yönetimin tüm Alanya'ya hizmetleri eksik, yetersiz ve ayrım çok fazla. Halkın taleplerini dinlemeden, sokaktan uzak bir yönetme anlayışı ile bu işler olmaz. Herkesin düşüncesi benim için önemli. Benim başkanlığım döneminde kapımdan kimse dönmedi, Alanya'da da böyle olacak. Alanya artık sözünden dönmeyen, söylediğini yapan yönetimle tanışacak” diye konuştu.

SEÇİM OFİSİ AÇILIŞINA DAVET

Rahat hizmet için Antalya’da Muhittin Böcek’in seçimi kazanması gerektiğini söyleyen Sönmez, “Muhittin Başkan ile geçtiğimiz günlerde uzun süre sohbet ettik. ‘Seçimi kazanalım, her türlü hizmeti birlikte yapacağız’ dedi. Çok iyi çalışalım, şehrin her köşesine ulaşalım. Seçim atmosferi bizim lehimize. Şu çok iyi bilinmeli ki, ‘Güç bizde, iktidar biziz. Yerel iktidar biziz, genel iktidar da biziz’ diyerek bizi çökertmeye kimsenin gücü yetmez. Hepimiz saygılı ve hoşgörülü olmak zorundayız. Ola ki gerginlikler olursa bunlara uymadan en güzel şekilde siyaset yapmak zorundayız” dedi. Sönmez ayrıca 9 Mart Cumartesi günü saat 16.00’da çevreyolu üzeri, Sanayi Sitesi Kavşağı’ndaki seçim ofisi açılışına tüm vatandaşları davet etti.