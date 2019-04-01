Sönmez’den Yücele tebrik 

ALANYA'DA Millet İttifakı’nı oluşturan Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti’nin Ortak adayı Abdullah Sönmez seçim sonuçlarını değerlendirdi. Sönmez yaptığı azılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Kıymetli Alanya halkı; herkesin yüzü gülsün diye yola çıkarak gerçekleştirdiğimiz seçim çalışmalarımız süresince gösterdiğiniz anlayış için, verdiğiniz destek için çok teşekkür ederim ve Alanya Belediye Başkanı olan Adem Murat Yücel'i tebrik ederim. İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlarımıza, İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Yönetimine, Gençlik Kollarına, Saha çalışmalarımızda bizimle birlikte sabahtan akşama kadar destek isteyen gönüllülerimize ve seçim ofislerimizde misafirlerimizle ilgilenen çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Oy verende, vermeyende bizim halkımız. Oyunuz kime olursa olsun sizlerin bize çalışmalarımızda gösterdiğiniz tebessümünüz yeter.

Sağ olun, var olun. Alanya halkının her zaman emrindeyim” dedi.