Sönmez’den Toslak çıkarması

TOSLAK Düğün Salonu'nda İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın ve CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı'nın da katılımıyla gerçekleşen mahalle toplantısına katılım yüksekti. Toslak Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, toplantıya coşkulu bir katılım gerçekleştirdi. Alanya'nın batı bölgelerine verdiği hizmetle takdir toplayan Sönmez'i dinlemeye gelen vatandaşların bir kısmı salona sığamadı. 2004'ten 2014'e kadar Konaklı Belediye Başkanlığı yapan Abdullah Sönmez'in bölge halkının taleplerini bilerek sorunlara hakim konuşması, vatandaşlar tarafından sık sık alkışlarla desteklendi. Seçilmesi halinde halkın talebi ne ise o doğrultuda hizmet edeceğini dile getiren Sönmez, "Biz hiç bir mahallemizi ve sokağımızı öksüz bırakmayacağız. ‘Uzak, bu mahalle görünmez, bu hizmet gerekmez’ diye bir düşüncemiz yok. Doğru tespit ve doğru çalışmalarla kalıcı hizmet nasıl verilir, sizler beni biliyorsunuz. Biz sözümüzün arkasındayız. Ne isteniyorsa, ne talep ediliyorsa o olacak” dedi.