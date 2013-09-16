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Sönmez’den kırtasiye yardımı

Abdullah Sönmez, her yıl olduğu gibi 2013-2014 eğitim öğretim yılında da Konaklı’da eğitim gören öğrencilerin tamamına okul çantası ve kırtasiye malzemesi yardımında bulundu

Sönmez’den kırtasiye yardımı

Abdullah Sönmez, her yıl olduğu gibi 2013-2014 eğitim öğretim yılında da Konaklı’da eğitim gören öğrencilerin tamamına okul çantası ve kırtasiye malzemesi yardımında bulundu

16 Eylül 2013 Pazartesi 20:38
Sönmez’den kırtasiye yardımı
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 KONAKLI Belediye Başkanı Abdullah Sönmez, her yıl olduğu 
gibi 2013-2014 eğitim öğretim yılında da Konaklı’da 
eğitim gören öğrencilerin tamamına okul çantası ve 
kırtasiye malzemesi yardımında bulundu. Konaklı 
beldesindeki okullarda görevli öğretmenler ve öğrenci 
velileri, eğitimin her alanında vermiş olduğu destekten 
dolayı Başkan Sönmez’e teşekkür ettiler. 2004 yılından 
beri öğrencilere her dönem kırtasiye yardımında bulunup 
servis hizmetini de ücretsiz veren Başkan Sönmez, “Bu 
yıl da 3 bin öğrencimizin kırtasiye ihtiyaçlarını 
karşıladık. Amacımız, Konaklı’nın eğitim camiasında 
zirveye koşmasıdır” dedi. Öte yandan Alanya Eğitim 
Fakültesi’nin de eğitim öğretim hayatına başladığını 
söyleyen Başkan Sönmez, yeni eğitim öğretim yılının tüm 
öğretmen ve öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

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Son Güncelleme: 16.09.2013 21:02
Anahtar Kelimeler:
sönmez den kırtasiye yardımı
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