sönmez den kırtasiye yardımı

16 Eylül 2013 Pazartesi 20:38
KONAKLI Belediye Başkanı Abdullah Sönmez, her yıl olduğu
gibi 2013-2014 eğitim öğretim yılında da Konaklı’da
eğitim gören öğrencilerin tamamına okul çantası ve
kırtasiye malzemesi yardımında bulundu. Konaklı
beldesindeki okullarda görevli öğretmenler ve öğrenci
velileri, eğitimin her alanında vermiş olduğu destekten
dolayı Başkan Sönmez’e teşekkür ettiler. 2004 yılından
beri öğrencilere her dönem kırtasiye yardımında bulunup
servis hizmetini de ücretsiz veren Başkan Sönmez, “Bu
yıl da 3 bin öğrencimizin kırtasiye ihtiyaçlarını
karşıladık. Amacımız, Konaklı’nın eğitim camiasında
zirveye koşmasıdır” dedi. Öte yandan Alanya Eğitim
Fakültesi’nin de eğitim öğretim hayatına başladığını
söyleyen Başkan Sönmez, yeni eğitim öğretim yılının tüm
öğretmen ve öğrencilere hayırlı olmasını diledi.
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Son Güncelleme: 16.09.2013 21:02