sönmez den kırtasiye yardımı

KONAKLI Belediye Başkanı Abdullah Sönmez, her yıl olduğu

yıl da 3 bin öğrencimizin kırtasiye ihtiyaçlarını

beri öğrencilere her dönem kırtasiye yardımında bulunup

velileri, eğitimin her alanında vermiş olduğu destekten

gibi 2013-2014 eğitim öğretim yılında da Konaklı’da

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