Sönmez’den Alanya'ya Organik Pazar Projesi sözü

Haber: Alper KUTAY

MİLLET İttifakı’nın ortak adayı olan Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez, İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ve belediye meclis üyesi adayları ile birlikte tam kadro gerçekleştirdiği ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Sırasıyla Cikcilli, Cumhuriyet ve Güllerpınarı Mahallesi esnafını ziyaret eden ekip, esnaftan tam destek sözü aldı. İlk olarak Cikcilli Mahallesi’nde esnafla buluşan Sönmez, vatandaşların sorunlarına çözüm olacak projelerinden bahsetti. İşgaliye ücretinde büyük indirimlere gidileceğini söyleyen Sönmez, “Yaşanan ekonomik zorluklar içerisinde, ekmeğini taştan çıkaran ve emek veren esnafımızın belini bir de biz bükmeyeceğiz. Bir belediye şehrinin esnafını desteklemek zorundadır. Belediye tarafından alınan işgaliye parası ve eğlence vergilerinde büyük indirimler yaparak, esnafımızın yüzünü güldüreceğiz” dedi.

‘HAL SÜT BÜFELERİ AÇACAĞIZ’

Halkın duası ve desteğinin kendileriyle olduğunu söyleyen Sönmez, “Gönülden, samimi bir şekilde halkımızla buluşuyoruz ve kendimizi anlatıyoruz. Halkımız da bizlere gönülden duasını ve desteğini iletiyor. İnşallah 31 Mart akşamında halkın teveccühü ile Alanya iyi olacak” diye konuştu. Cikcilli’nin ardından Güllerpınarı ve Cumhuriyet Mahallesi’nde ziyaretlerini gerçekleştiren Sönmez’i iki mahallede de halk ilgiyle karşıladı. Alanya’da hayvancılıkla uğraşan kişi sayısının hayli fazla olduğunu belirten Sönmez, “Hayvancılığı destekleyerek halkımızı doğal Alanya ürünleri ile buluşturacağız. Süt üreten vatandaşımızın sütlerini belediye olarak satın alacağız. Kuracağımız halk süt büfelerinde günlük taze sütü vatandaşla buluşturacağız. Organik ürün pazarı kurarak köylerimizde kendi ürününü kendi üreten çiftçilerimize, ürünlerini halka buluşturma imkanı sunacağız” dedi.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2019, 00:57