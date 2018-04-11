Sönmez yerel seçimler için yeşil ışık yaktı

Yasin ARAZ

ESKİ Konaklı Belediye Başkanı olan MHP'li Alanya Belediye Meclis Üyesi Abdullah Sönmez'e, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu'nun sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmesi siyasi kulisleri hareketlendirdi. Siyasi kulislere göre Sönmez, yakın çevresine net bir şekilde önümüzdeki Eylül ayında AK Parti'ye geçeceğini söylüyor. Sönmez, AK Parti'ye katılımının ise, Konaklı'dan AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı'na kadar uzanacak ve en az 10 bin kişinin yer alacağı bir yürüyüşle gerçekleşeceğini vurguluyor.

Abdullah Sönmez, 2019 Yerel Seçimleri'nde AK Parti'den Alanya Belediye Başkan Adayı olacağı iddiasına ilişkin Yeni Alanya'nın sorularını yanıtladı.

'KABUL ETMEM DİYEMEM'

2014 Yerel Seçimleri'nde MHP'li Adem Murat Yücel'in meclis listesine birinci sıradan giren Sönmez "Sokakta her şey söylenir. Ancak şu anda böyle bir şey yok. AK Parti'den böyle bir teklif gelmedi" dedi. Sönmez, "Teklif gelse kabul eder misiniz?" sorusuna ise "Kabul etmem de diyemem, kabul ederim de diyemem. Henüz konuşulacak bir şey yok" yanıtını verdi.

'KASAPTAKİ ETE SOĞAN DOĞRAMAYIZ'

MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ise "Bu konuda herhangi bir düşüncemiz veya yorumumuz yok. Abdullah Bey, halihazırda partimizin meclis üyesi. Bize bu konuyla ilgili herhangi bir bilgi ulaşmadı. Böyle bir durum gerçekleştiği takdirde bir değerlendirme elbette yapılır. Sonuçta kendisi tecrübeli bir siyasetçi. İki dönem belediye başkanlığı yapmış bir isim. Ne yapması gerektiğini biliyordur. Olasılıklar üzerinden yorum yapmak doğru olmaz. Kasaptaki ete soğan doğramayız" dedi.

'ADAYIMIZI BAKANIMIZ BELİRLEYECEK'

AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu ise "Abdullah Sönmez'i geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ile ziyarete gittik. Ziyaret sonrası böyle söylentileri duymaya başladık. Biz, rahmetli annesi için taziyelerimizi ilettik kendisine. Daha önceki seçimlerde olduğu gibi, 2019 seçimlerinde de aday kriterlerimiz bellidir. Biz adayımızı Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun liderliğinde, genel merkezimizin tavsiye ve görüşleri doğrultusunda hep birlikte belirleyeceğiz" diye konuştu.