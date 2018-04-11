Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başarısız tüp bebek uygulamalarında anne adaylarına uyarı!
Başarısız tüp bebek uygulamalarında anne...
Mide gribi hakkında bilmeniz gereken 5 şey
Mide gribi hakkında bilmeniz gereken...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 11 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Masum görünen ‘ben’de büyük tehlike
Masum görünen ‘ben’de büyük tehlike

Sönmez yerel seçimler için yeşil ışık yaktı

Siyasi kulisler, Bakan Çavuşoğlu ile AK Parti İlçe Başkanı Toklu'nun ziyaret ettiği MHP'li Meclis Üyesi Abdullah Sönmez'in 2019 Yerel Seçimleri'nde AK Parti Adayı olacağı iddiasına kilitlendi. Sönmez "Teklif gelirse kabul etmem diyemem" dedi

Sönmez yerel seçimler için yeşil ışık yaktı

Siyasi kulisler, Bakan Çavuşoğlu ile AK Parti İlçe Başkanı Toklu'nun ziyaret ettiği MHP'li Meclis Üyesi Abdullah Sönmez'in 2019 Yerel Seçimleri'nde AK Parti Adayı olacağı iddiasına kilitlendi. Sönmez "Teklif gelirse kabul etmem diyemem" dedi

11 Nisan 2018 Çarşamba 00:27
Sönmez yerel seçimler için yeşil ışık yaktı
banner404

Yasin ARAZ

ESKİ Konaklı Belediye Başkanı olan MHP'li Alanya Belediye Meclis Üyesi Abdullah Sönmez'e, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu'nun sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmesi siyasi kulisleri hareketlendirdi. Siyasi kulislere göre Sönmez, yakın çevresine net bir şekilde önümüzdeki Eylül ayında AK Parti'ye geçeceğini söylüyor. Sönmez, AK Parti'ye katılımının ise, Konaklı'dan AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı'na kadar uzanacak ve en az 10 bin kişinin yer alacağı bir yürüyüşle gerçekleşeceğini vurguluyor. 
Abdullah Sönmez, 2019 Yerel Seçimleri'nde AK Parti'den Alanya Belediye Başkan Adayı olacağı iddiasına ilişkin Yeni Alanya'nın sorularını yanıtladı. 
'KABUL ETMEM DİYEMEM'
2014 Yerel Seçimleri'nde MHP'li Adem Murat Yücel'in meclis listesine birinci sıradan giren Sönmez "Sokakta her şey söylenir. Ancak şu anda böyle bir şey yok. AK Parti'den böyle bir teklif gelmedi" dedi. Sönmez, "Teklif gelse kabul eder misiniz?" sorusuna ise "Kabul etmem de diyemem, kabul ederim de diyemem. Henüz konuşulacak bir şey yok" yanıtını verdi. 
'KASAPTAKİ ETE SOĞAN DOĞRAMAYIZ'
MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ise "Bu konuda herhangi bir düşüncemiz veya yorumumuz yok. Abdullah Bey, halihazırda partimizin meclis üyesi. Bize bu konuyla ilgili herhangi bir bilgi ulaşmadı. Böyle bir durum gerçekleştiği takdirde bir değerlendirme elbette yapılır. Sonuçta kendisi tecrübeli bir siyasetçi. İki dönem belediye başkanlığı yapmış bir isim. Ne yapması gerektiğini biliyordur. Olasılıklar üzerinden yorum yapmak doğru olmaz. Kasaptaki ete soğan doğramayız" dedi.
'ADAYIMIZI BAKANIMIZ BELİRLEYECEK'
AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu ise  "Abdullah Sönmez'i geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ile ziyarete gittik. Ziyaret sonrası böyle söylentileri duymaya başladık. Biz, rahmetli annesi için taziyelerimizi ilettik kendisine. Daha önceki seçimlerde olduğu gibi, 2019 seçimlerinde de aday kriterlerimiz bellidir. Biz adayımızı Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun liderliğinde, genel merkezimizin tavsiye ve görüşleri doğrultusunda hep birlikte belirleyeceğiz" diye konuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Ak Parti İlçe Başkanı TokluÜyesi Abdullah
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP'nin Gazipaşa adayı Toktaş mı?
CHP'nin Gazipaşa adayı Toktaş mı?
'ALTSO seçimlerinde MHP taraf tutmamıştır'
'ALTSO seçimlerinde MHP taraf tutmamıştır'
Saadet'in kapısı ittifaklara kapalı
Saadet'in kapısı ittifaklara kapalı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim