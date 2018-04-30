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Sönmez ve Öztürk Ak Parti İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti

Ak Parti'den Antalya milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunan Abdullah Öztürk bugün akşam saatlerinde Ak Parti İlçe Teşkilatı'nı ilk kez ziyaret etti

Sönmez ve Öztürk Ak Parti İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti

Ak Parti'den Antalya milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunan Abdullah Öztürk bugün akşam saatlerinde Ak Parti İlçe Teşkilatı'nı ilk kez ziyaret etti

30 Nisan 2018 Pazartesi 20:46
Sönmez ve Öztürk Ak Parti İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti
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Haber: Alper KUTAY

24 HAZİRAN'DA yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri öncesi Alanya Belediye Meclisi üyeliğinden istifa edip Ak Parti'den Antalya milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunan Abdullah Öztürk bugün akşam saatlerinde Ak Parti İlçe Teşkilatı'nı ilk kez ziyaret etti. Öztürk'e, Alanya Belediyesi'nin bir diğer MHP'li meclis üyesi olan ve 2019 yerel seçimlerinde Ak Parti'den Alanya Belediye başkan adayı olacağı konuşulan Abdullah Sönmez de eşlik etti. Ak Parti il Başkanı Mustafa Toklu tarafından ağırlanan Sönmez ve Öztürk, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin de kritiğini yaptılar.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaAbdullah ÖztürkAK Parti İlçe Teşkilatı
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