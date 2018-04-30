Sönmez ve Öztürk Ak Parti İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti

Haber: Alper KUTAY
24 HAZİRAN'DA yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri öncesi Alanya Belediye Meclisi üyeliğinden istifa edip Ak Parti'den Antalya milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunan Abdullah Öztürk bugün akşam saatlerinde Ak Parti İlçe Teşkilatı'nı ilk kez ziyaret etti. Öztürk'e, Alanya Belediyesi'nin bir diğer MHP'li meclis üyesi olan ve 2019 yerel seçimlerinde Ak Parti'den Alanya Belediye başkan adayı olacağı konuşulan Abdullah Sönmez de eşlik etti. Ak Parti il Başkanı Mustafa Toklu tarafından ağırlanan Sönmez ve Öztürk, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin de kritiğini yaptılar.
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