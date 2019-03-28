Sönmez ve ekibi turizm esnafıyla buluştu

İLK olarak Damlataş Cadddesi’ndeki esnafı ziyaret eden Sönmez ve ekibi, halkla birebir sohbet ederek vatandaşların sorunlarına çözüm olacak projelerinden bahsettiler. Esnafla sohbetinde işgaliye parasında büyük indirimlere gidileceğinden söz eden Sönmez, “Yaşanan ekonomik zorluklar içerisinde, ekmeğini taştan çıkaran ve emek veren esnafımızın belini bir de biz bükmeyeceğiz. Bir belediye, şehrinin esnafını desteklemek zorundadır” dedi.

‘HALKIMIZIN DUALARI BİZİMLE’

Belediye tarafından alınan işgaliye parası ve eğlence vergilerinde büyük indirimler yaparak esnafın yüzünü güldüreceklerini söyleyen Sönmez, “Halkımızın duası ve desteği bizimle. Gönülden, samimi bir şekilde halkımızla buluşuyoruz ve kendimizi anlatıyoruz. Halkımız da bizlere gönülden duasını ve desteğini iletiyor. İnşallah 31 Mart akşamı halkın teveccühü ile Alanya iyi olacak” diye konuştu. Damlataş Caddesi’ndeki esnaf ziyaretinin ardından Bostancıpınarı Caddesi’nde ziyaretlerini gerçekleştiren Sönmez’i iki mahallede de halk ilgiyle karşıladı. Esnafı rahatlatmak adına yapacağı projelerinden söz eden Sönmez, “Saha ziyaretlerimizde gördük ki vatandaşlarımız projelerimizi beğenmiş. Halkımız geçim derdinde olduğu için, bizler onları ekonomik olarak rahatlatacak projelerle sahaya çıktık ve bu da halkımız tarafından takdir edildi. Verdiği sözleri tutan bir yönetimle Alanya iyi belediyecilikle tanışacak” dedi.