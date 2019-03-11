Sönmez ve ekibi tam kadro sahada

İYİ Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ve belediye meclis üyesi adaylarıyla tam kadro ziyaretler yapan Sönmez, Alanya'nın doğusundan batısına çeşitli bölgelerde seçim çalışması yaptılar. Alanya’nın batısındaki Okurcalar Mahallesi’nde Ayşe Yeşim ve Ali çiftinin düğününe katılım sağlayan Sönmez, ardından Payallar Düğün Salonu'nda gerçekleşen bir düğüne katılım sağladı.

DÜĞÜN ZİYARETLERİNE KATILDILAR

Genç çiftlere mutluluklar dileyen ekip, Alanya merkeze gelerek Eşgilik Düğün Salonu’ndaki düğüne katılım sağladılar. Sabah gerçekleştirdikleri düğün ziyaretlerinin ardından, Tosmur Mahallesi'nde bulunan bir sitenin sakinleri Abdullah Sönmez'den toplantı talep etti. Site sakinlerinin mevcut belediye uygulamalarından şikayetlerini dinleyen Sönmez, yaşanan sorunların çözümü için muhatap bulamayan site sakinlerine, 1 Nisan’dan sonra tüm sorunları çözme sözü verdi. Sönmez, “Her zaman söylüyorum. Yapmış olmak için hizmet yapmak hiç etik değil. Sorunun çözümü için muhatap bulamamak belediyecilik anlayışında asla olmamalı. Allah'ın izniyle göreve geldiğimizde İyi Belediyecilik anlayışımızla vatandaşın huzuruna yönelik çözümleri sizlerle buluşturacağız. Bizim yönetimimizde çözülmeyen sorun kalmayacak” dedi.

‘ÇÖZÜLMEYEN SORUNUNUZ KALMAYACAK’

Site toplantısının ardından sırasıyla Mahmutlar, Kargıcak ve Demirtaş'ta düğün ve taziye ziyaretleri gerçekleştiren ekip, akşam saatlerinde de Mahmutlar'da gerçekleşen nişana, ardından da Cikcilli ve Payallar Düğün Salonu'nda gerçekleşen düğünlere katılım sağladılar. Abdullah Sönmez, Yücel Apaydın, Coşkun Karadağ ve belediye meclis üyesi adayları Alanya Sanayi Sitesi esnafını da ziyaret ettiler. Sanayi’de yoğun ilgiyle karşılanan Sönmez, esnafın desteklenmesi gerektiğini ve sorunlarının ortak olduğunu dile getirdi. Sönmez, “Biz herkesin yüzü gülsün diye yola çıktık. Buna Sanayi Sitesi esnafı da dahil” diye konuştu. Sönmez ve ekibi akşam saatlerinde de Hacıkerimler, Yeniköy ve Elikesik Mahallesi’nde toplantı düzenlediler.





Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2019, 23:42