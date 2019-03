Sönmez: ‘Sözlerimin hepsinin takipçisi olacağım’

GÜMÜŞKAVAK, Orhan, Yenice, Karamanlar, Güney, Burçaklar ve Soğukpınar'da gerçekleştirdikleri geniş katılımlı toplantılarda vatandaşlara bölgeye özel projelerini anlatan Sönmez, sözlerinin takipçisi olacağını söyledi. İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ve belediye meclis üyesi adaylarıyla tam kadro gerçekleştirdikleri ziyaretlerin ilk ayağı Gümüşkavak'tan başladı.

‘ŞEHRİN DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ’

Toplantıdan önce vatandaşla birebir sohbet eden Sönmez, halkın ilettiği sorunları çözüme kavuşturacağını ve her sorunun sürekli takipçisi olacağını dile getirdi. Açık hava toplantısında halka yapacağı projelerden de bahseden Sönmez, “Alanya’nın tüm değerlerine sahip çıkacağız. Unutulan çiftçimizin ve hayvancılıkla uğraşan halkımızın yüzünü güldüreceğiz. Köylerimizde bölgeye has hangi meyve ya da hangi sebze yetişiyorsa bunların üretimini arttırmak için destekleyeceğiz. Yol sıkıntınızı yönetime geldiğimizde ivedilikle çözeceğiz. Özellikle kırsal kalkınma bizim önceliğimiz. Tüm sözlerimin takipçisiyim” dedi. Gümüşkavak ziyaretinin ardından Orhan Mahallesi’ne geçen ekip, vatandaşla açık hava toplantısı gerçekleştirdi.

‘KIRSALA KOLAY ULAŞIM SAĞLAYACAĞIZ’

Toplantıda halka bölgeye has projelerini anlatan Sönmez, “Orhan Mahallesi’ndeki vatandaşlarımızın ulaşım sorunu var. Buna nasıl kayıtsız kalınır, inanın anlam veremiyoruz. Köy halkı kendi ulaşımını kendi araçlarıyla sağlıyor. Hastası olanın vay haline. Yönetimimizde ulaşım sorununuzu, yayladaki problemlerinizin hepsini çözeceğiz. Sizler beni iyi tanırsınız, ben söylediğim işi yaparım” diye konuştu. Orhan Mahallesi’nin çocukları için bölgeye bir park yapacaklarını belirten Sönmez, “Çocuklarımız için ne isterseniz biz onları yapmaya hazırız. Sizleri verdiği sözü tutan, sözünden dönmeyen bir yönetimle tanıştıracağım” dedi. Orhan’dan sonra Karamanlar’a geçen ekibi halk yoğun ilgiyle karşıladı. Burada da mahalleye has projelerini halka anlatan Sönmez ve ekibi; Güney, Yenice, Burçaklar ve Soğukpınar'da da bölge halkıyla temasta bulundu.

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2019, 11:12