Sönmez: ‘Şehrin ve halkın ekonomisini önemsiyoruz’

Haber: Alper KUTAY

31 MART Yerel Seçimleri’ne sayılı günler kala, CHP ile İyi Parti’nin ortak adayı olan Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez, seçimden sonra hayata geçireceği projeleri anlattı. Alanya Belediyesi’nin ekonomik gerçekleri dışında, seçim kitapçığında hoş gözüken ama uygulama şansı olmayan projeler yerine; Alanya Belediyesi’nin bütçesi ile örtüşen, uygulanabilir ve halkı düşünen projelerle yola çıktıklarını belirten Sönmez, esnafın Alanya Belediyesi’ne ödediği işgaliye bedellerinde yüzde 50 indirim yapılacağını dile getirdi. Sosyal projeleri hakkında açıklama yapan Sönmez, “Şehrin ekonomisini önemsiyoruz. Turizm sezonu açıldığında ilk siftahlarını yapan, kış gelince kepenk kapatan esnafa bir de belediyeye ödedikleri ücretler yük olsun istemiyoruz. Şöyle düşünün. İki esnaf ve dükkanları yan yana ama belediyeye ödedikleri işgaliye ücretleri farklı. Bir de bu işgaliye ücretleri öyle ucuz bir şey değil, oldukça yüksek bir ücret ödüyorlar. Esnafın ödediği işgaliye bedellerinde yüzde 50 indirim yapılacak. Ayrıca yine esnafın belediyeye ödediği çöp, tabela ve müzik ücretlerinde de büyük indirime gideceğiz. Bizler esnafın yüzü gülsün istiyoruz. Ödeme kolaylıkları da sağlayarak esnafın yüzünü güldüreceğiz” dedi.

‘ALTAV BÜTÇESİ ARTTIRILACAK’

Alanya Tanıtım Vakfı’nın (ALTAV) mevcut bütçesinin Alanya’nın tanıtımı için yetersiz olduğunu dile getiren İyi Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez, ‘ALTAV’ın bütçesinin gerçekte layık olduğu seviyeye çıkarılması gerekmektedir. Bizler yönetime geldiğimizde ALTAV’ın bütçesi gerçekte layık olduğu seviyeye çıkarılarak, şehrin tanıtımını layık olduğu şekilde gerçekleştireceğiz. Ulusal ve uluslararası tanıtıma desteğimizi arttırarak, Alanya’nın marka değerini yükselteceğiz” diye konuştu.

’ŞEHRİN MARKA DEĞERİ YÜKSELECEK’

Yerel işletmeleri destekleyip Alanya’nın marka değerini yükselteceklerini dile getiren Sönmez, “Türkiye’nin hemen hemen her yerinde şehre özgü işletmeleri, o şehri ziyaret etmeden önce öğrenme imkanınız oluyor. Ama ne yazık ki Alanya’da bu konu zayıf. Alanya’nın fark yaratan, marka değerini yükselten işletmelerine pozitif ayrımcılık yaparak, belediyeye ödedikleri ücretlerde indirim yapacağız ve ödeme kolaylığı sağlayacağız. Ayrıca Alanya Belediyesi’nin internet sayfasında, desteklediğimiz işletmelerin adını yayınlayarak hem Alanya’nın marka değerini yükselten işletmeleri şeffaf bir şekilde desteklediğimizi belirteceğiz, hem de bu işletmelerin Alanya dışında da bilinirliğini arttıracağız. Alanya’ya sadece yabancı misafirlerimizin değil; yerli misafirlerimizin de gelişinde tercih sebebi olacak işletmelerle de Alanya’nın marka değerini arttıracağız” dedi.

‘YUVA KURMAYI KOLAYLAŞTIRACAĞIZ’

Millet İttifakı’nın İyi Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez’in vaatlerinin içinde vatandaşların ekonomisini rahatlatacak projeler de bulunuyor. Bu vaatlerden biri de Alanya Belediyesi’ne ait düğün salonlarında yapılacak düğünlerden fahiş fiyatlar yerine sembolik ücretler alınacak olması. Bu konuyla ilgili bir açıklama yapan Sönmez, “Yuva kurarken çiftlerimiz her şeyi hesaplamak zorunda. Bizler vatandaşın yuva kurmasını kolaylaştıracağız. Belediyeye ait düğün salonlarında vatandaşın yapacağı düğünlerden fahiş fiyatlar almak yerine sembolik ücretler alınacak. Çiftlerimizin nikahlarında da Alanya Belediyesi’ne ödenecek ücretlerde indirim yapılacak ve Alanya Belediyesi kendi payına para talep etmeyecek. Evlenmeyi düşünen ve yeni evlenecek çiftlere bir de belediyeye ödeyecekleri ücretlerle yük olmayacağız” dedi.

‘ÇOCUKLAR İÇİN AKŞAM BAKIMEVİ’

Sosyal projeleriyle de kendilerinden söz ettirdiklerini ve daha önce düşünülmemiş vaatlerle halkın karşısına çıktıklarını söyleyen Abdullah Sönmez, “Biz projelerimizi oluştururken ve halka vaatlerimizi sunarken, vatandaşın sosyal hayatını kolaylaştırıp, ekonomik yükünü de hafifletmeyi amaç edindik. Bu projemizde çocuklarımız için Akşam Bakımevi kurarak, eşi ile baş başa vakit geçirmek isteyen aile bireyleri çocuklarını konusunda uzmanların bulunduğu Akşam Bakımevi’ne bırakarak hem eşi ile rahat vakit geçirebilecek, hem de uzmanlar eşliğinde bakımı sağlanan çocuklarını kendilerine verilen özel şifre ile cep telefonlarından rahatlıkla izleyebilecekler. Bir belediye, halkının her anında yanında olup, işlerini kolaylaştırmalı. Bizler de halkımızın yaşamını kolaylaştırarak yüzlerini güldüreceğiz” diye konuştu.

‘ÇAY BAHÇESİ’NDE ÇAY 1 LİRA OLACAK’

Vaatlerin ve projelerin Alanya halkı ile buluşmasından itibaren en çok konuşulan ve rakipleri tarafından eleştirilen, ‘Alanya Belediyesi’ne ait işletmelerde çay 1 lira olacak’ vaadi ile ilgili de açıklama yapan Abdullah Sönmez, “Her ziyaretimizde, her açıklamamda dile getiriyorum. Evet, belediyeye bağlı işletmelerimizde çay 1 lira olacak. Bu vaadimiz oldukça eleştirildi. ‘Çay çorba ile uğraşıyorlar, içi boş vaatler’ denildi. Açıkçası bizler projelerimizde halkımızı düşünen, onların hayatını kolaylaştıran işler yapmayı amaç edindik. Fazladan bir bina dikmek yerine vatandaşımızın cebini rahatlatmak istiyoruz. Reklam panolarına yüklü miktarda ödenek ayırıp boşa para harcamak yerine bu bütçeyi ilköğretim öğrencilerimize ücretsiz servis ve kırtasiye malzemesi imkanı sağlayarak değerlendirmek istiyoruz. Biz vatandaşımızı ekonomik olarak rahatlatarak, belediyemizin bütçesine uygun projelerle halkımızı mutlu etmek istiyoruz. O yüzden yaşayan bir şehir olması için vatandaşlarımız tarafından en çok tüketilen ve sıcaklığı ile gönüllerimizi birleştiren çayı, belediyeye bağlı işletmelerimizde 1 lira yapacağız” dedi.

‘HALKIMIZ TELEFERİĞİ KULLANABİLECEK’

Açıklamalarında teleferik kullanım ücretlerinin pahalı olduğunu dile getiren Sönmez, “Teleferik ücretleri vatandaşı bu hizmeti kullanmamaya itiyor. O yüzden, teleferiği halkımızla buluşturmak için teleferik ücretlerinde belediyemizin yetkisi oranında indirim yapacağız. Böylelikle teleferik sadece turistlerin tercih ettiği bir araç olmaktan çıkacak ve halkımız uygun fiyatla teleferiği kullanabilecek” diye konuştu.

‘KÖY EKONOMİSİNE DESTEK OLACAĞIZ’

İyi Parti Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez, kırsalda kendi üretimini kendi yapan vatandaşların ürünlerini halkla buluşturma kolaylığı sağlayacağını dile getirdi. Hayvancılıkla uğraşan kırsal kesimdeki vatandaşların ürettikleri sütün belediye tarafından satın alınacağını da belirten Sönmez, “Büyükbaş hayvan besleyen köylülerimizin sütlerini yerinde satın alacağız. Kuracağımız mandıralarda işlediğimiz günlük sütleri, halk süt büfeleri aracılığı ile halkımızla buluşturacağız. Böylelikle hem halkımıza sağlıklı, günlük ucuz süt imkanı sağlayacağız, hem de köylümüzün ekonomisine katkıda bulunacağız. Ayrıca günlük taze süt imkânımızda çocuklarımızı da düşünmeyi ihmal etmiyoruz. Ürettiğimiz bu sütlerin bir bölümünü ilköğretim okullarında öğrencilerimize ücretsiz dağıtacağız. Ayrıca köylülerimize kendi ürettikleri ürünü satabilmeleri için ulaşım kolaylığı sağlayacağız. Kuracağımız Organik Pazar’da ücretsiz pazaryeri vereceğiz ve satamadığı ürünü belediye içerisinde değerlendirmek üzere satın alacağız” dedi.