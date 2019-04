Sönmez seçim sonuçlarını Yeni Alanya'ya değerlendirdi: 'Cemaate saygım sonsuz'

ÖZEL HABER - Ceren ŞAHİN

31 MART Mahalli İdari Seçimleri geride kaldı. Seçimin kazananı Cumhur İttifakı Adayı Adem Murat Yücel olurken, muhalefet kanadında karşısına çıkan Millet İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez sandıklardan oyların 59 bin 165’ini alarak ikinci oldu. Sönmez, seçim sonuçlarını ilk kez Yeni Alanya’ya değerlendirdi. Ceren Şahin'in sorularını yanıtlayan Sönmez, Alanya’ya hizmetin her şeyin önünde olduğuna vurgu yaparak “Benim için siyaset pazar günü saat 23.00 itibariyle, sandıklardan çıkan sonuçların belli olmasıyla birlikte bitmiştir. Bundan sonra birliktelik başlar” dedi.

‘TAKDİR MİLLETİNDİR, SAYGI DUYARIM’

Sandıklardan çıkan sonuçları değerlendiren Abdullah Sönmez, Alanya halkının kararına saygı duyduğunu belirterek “Yoğun bir seçim süreci geçirdik. Biz sandıktan çıkan sonuca her daim saygı duyarız. Kararı şahıslar değil toplum vermiştir. Dolayısıyla milletin verdiği her türlü karara saygı duymak zorundayız. Alanya için hayırlı olan ne ise o olsun” ifadelerini kullandı.

‘CHP FİRE VERMEDİ, ARKAMDA DURDU’

İyi Parti Alanya İlçe Başkanı Yücel Apaydın’ın seçim değerlendirmesinde "CHP tabanında fire yaşandığını düşünüyoruz" şeklindeki sözlerini de değerlendiren Sönmez "Böyle bir şey olamaz. Bu doğru değil. Arkamızda duran herkes bize oy verdi. Birlikte çalıştık, omuz omuza yürüdük. CHP ve İyi Parti’nin birlikteliği devam edecektir. Taban oylarında da herhangi bir sıkıntı yaşanmamıştır. Bu birlikteliğe hiçbir şey zarar veremez. Hem CHP, hem de İyi Parti’nin tabanları bu süreçte uyum içerisinde hareket etti. Büyük bir başarı elde ettik. Ama olmadı. Hayırlısı" şeklinde konuştu.

‘BENİM CEMAATE SAYGIM SONSUZDUR’

Sönmez, "Alanya’da yaklaşık 25-30 bin blok oyu olduğu iddia edilen Süleymanlı Cemaati'nin Antalya'da seçimi kazanan Millet İttifakı Adayı Böcek'i desteklediği, Alanya'da ise serbest bırakıldıkları konuşuluyor. Seçim öncesi ise cemaatin sizi destekleyeceği konuşuluyordu. Bu desteği niçin alamadınız?" şeklindeki soru üzerine de "Cemaate saygım sonsuzdur. Almış oldukları her türlü karara, leyhte veya aleyhte fark etmeksizin saygı duyarım. Başka bir yorumum olamaz" dedi.

‘VAKİT ALANYA İÇİN BİRLİKTELİK VAKTİDİR’

Sönmez, sonuçların açıklanmasıyla birlikte Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i de tebrik ettiğini belirterek “Pazartesi günü sabah saat 10.00’da kendisini arayarak tebrik ettim, o da teşekkür etti. Ha keza Antalya’da zafer kazanan Muhittin başkanımı da yine aynı saatte aradım. Benim için siyaset pazar günü saat 23.00 itibariyle, sandıklardan çıkan sonuçların belli olmasıyla birlikte bitmiştir. Bundan sonrasında birliktelik başlar. Alanya için 5 sene boyunca yapılması gerekenler nelerse, milletin de teveccühüne saygı duyarak hep beraber hizmet etmek zorundayız. Doğru yapılan hizmetlerde seçilen başkanın her daim arkasındayız. Hata yapılırsa da karşısında dururuz. Bu sadece benim için değil, herkes için geçerlidir” dedi.

‘SİYASET İÇİN HENÜZ KARAR VERMEDİM’

Seçimin kaybedeni olarak siyasete devam edip, etmemek noktasında karar almak adına biraz zamana ihtiyacı olduğunu belirten Sönmez "Siyaset uzun solukludur ve ertesi sabah ne olacağını bilemezsiniz. Biz memleket ve Alanya için hayırlı olan ne varsa, bunun için uğraşırız. Benim bugüne dek tek yolum hizmet oldu. Biz herhangi bir ayrım yapmıyoruz. Siyasete devam edip etmeme noktasında kafamın biraz dinlenmesi, dostlarımla ve çevreyle görüşmem gerekiyor. Henüz bir karar vermiş değilim" ifadelerini kullandı.