Sönmez: ‘Ortak akılla kazanan Alanya olacak’

CHP ile İyi Parti’nin kurduğu Millet İttifakı’nın Alanya Belediye Başkan Adayı olan Abdullah Sönmez, seçim çalışmalarına akşam da devam etti

Sönmez: ‘Ortak akılla kazanan Alanya olacak’
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Haber: Alper KUTAY

İSPATLI, İshaklı ve Seki Mahallesi'ndeki vatandaşlarla buluşan Sönmez’e; İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ve belediye meclis üyesi adayları da eşlik etti. Kırsal mahalle toplantılarında vatandaşın taleplerini dinlediklerini söyleyen Sönmez, “Destek veren, toplantımıza katılan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz” dedi. Sönmez ayrıca geceyi Alanya’da geçiren Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek’le güne Alanya Toptancı Hali esnafını ziyaret ederek başladı. 1 Nisan sonrası Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ortak yürütecekleri çalışmaları hal esnafına anlattıklarını söyleyen Sönmez, “Ortak akılla ve işbirliğiyle Antalya ve Alanya hak ettiği hizmeti alacak” diye konuştu.

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