Sönmez o iddialara bakın ne yanıt verdi?

CUMHUR İttifakı adayı olarak seçime giren ve yeniden Alanya Belediye Başkanı seçilen Adem Murat Yücel’in 94.056 oy aldığı seçimi 59.165 oyla ikinci tamamlayan Abdullah Sönmez, “Kıymetli Alanya halkı. Bugün bir gazetenin yayınladığı, haberin içeriğinde de ‘Gözünü koordinatörlüğe dikti’ haberi tamamen asılsızdır. Hiçbir kimse ile bu konuda görüşmem ya da bahsedildiği gibi kulis çalışmam olmamıştır. Kendileri çalışmalarımızı takdir ederek bir göreve yakıştırma usulü yaptıkları haberin aslı yoktur. Hakkımızdaki beklentilerinin gerçekmiş gibi kamuoyuna yansıtılması hoş değildir. Bu şekilde gerçekle ilgisi olmayan, asılsız haberlere itibar etmeyiniz. Saygılarımla” dedi.

Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2019, 15:48