Sönmez: ‘Mandıra kurup halkı  sütle buluşturacağız’

Haber: Alper KUTAY

SABAH saatlerinde gerçekleştirdikleri Alanya Sanayi Sitesi ziyaretlerinin ardından akşam mahalle toplantıları için kırsala giden Sönmez’e, İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ve belediye meclis üyesi adayları eşlik etti. Hacıkerimler Mahallesi’nde ilgiyle karşılanan Sönmez, “Konaklı’da belediye başkanlığım döneminde tüm öğrencilerin kırtasiye masraflarını belediye olarak karşıladık. Ayrıca tüm öğrencilerimizi evlerinin önünden ücretsiz okul servisleri alıp okula, okullarından evlerine getirdi. Bizler, Allah’ın izniyle bu seçimi aldığımızda tüm ilköğretim öğrencilerimizin servisini ücretsiz sağlayacağız ve her dönem başında kırtasiye malzemesi ihtiyaçlarını da karşılayacağız” dedi.

‘YENİKÖY’ÜN ULAŞIMI SORUNU VAR’

Hacıkerimler ziyaretinin ardından Yeniköy Mahallesi’ne geçen ekibi halk yoğun bir ilgiyle karşıladı. Özellikle kadınların geniş katılım sağladığı toplantıda konuşan Sönmez, “Yeniköy’ün ulaşım problemi var. Bir hastası olanın vay haline! Mahalle sakinleri kendi özel araçlarıyla, aracı olmayanlar da rica minnet eşinden dostundan temin ettiği araçlarla ulaşımını sağlıyor. Bu sorunu yönetime gelince ivedilikle çözeceğiz. Vatandaşın en öncelikli alması gereken hizmetlerden biri ulaşımdır. Günümüzde ulaşım ve yol sorunu olan mahallelerin artık olmaması lazım. Bir belediye hizmet verirken herkese yetmeli. Hizmette yetersizlik olmaz. Allah’ın izniyle, yönetime geldiğimizde verdiğimiz her sözün arkasında durarak hizmetimizi gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

‘KIRSALA MANDIRA KURACAĞIZ’

Yeniköy Mahallesi’ndeki toplantının ardından Elikesik Mahallesi’ne geçen Sönmez burada meşaleler ve sloganlarla karşılandı. Toplantının başında konuşan CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, “Sizlerle böyle güzel bir mahallede ama mağduriyetin çok olduğu bir ortamda toplantı yapmak çok vahim bir durum” dedi. Karadağ’ın ardından konuşan İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, “Elikesik’in ulaşım sorununu biliyoruz. Alanya’yı ve Antalya’yı yönetenler kendi payına düşeni almalı ve utanmalı” diye konuştu. Elikesik’in Alanya Belediyesi tarafından ihmal edildiğini söyleyen Abdullah Sönmez de yaptığı konuşmada, “Hayvancılıkla uğraşan çok vatandaşımız var ve hayvancılık bitmiş. Biz yerel üretimi ve hayvancılığı destekleyeceğiz. Yakın köylerimizin ortak noktasına bir mandıra kurarak süt üreten vatandaşımızın sütlerini belediye olarak satın alacağız. Kuracağımız halk süt büfelerinde günlük taze sütü vatandaşla buluşturacağız. Ayrıca bölgedeki sulama suyu problemini ivedilikle çözeceğiz ve mahallemizin ihtiyacı olan düğün salonu ve toplantı salonu isteğini göreve geldiğimizde çözeceğiz” dedi.