Sönmez Mahmutlar'da ofis açıyor

İYİ Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ve belediye meclis üyesi adaylarıyla Alanya’yı karış karış gezen Sönmez, Alanya’nın en büyük mahallesi olan Mahmutlar Mahallesi’ne de seçim ofisi açacak. Millet İttifakı Mahmutlar Seçim Ofisi’nin açılışı 17 Mart Pazar günü saat 17.00’de gerçekleştirilecek. Seçim Ofisi; Mahmutlar Atatürk Caddesi, Sağlık Ocağı yanı, Vivavus 2 Sitesi’nin altında yer alıyor. Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek’in de katılması beklenen seçim ofisi açılışna tüm Mahmutlar ve Alanya halkını davet etti.