Sönmez: 'Kin odaklı siyaset anlayışımız yok’

Haber: Alper KUTAY

SABAH erken saatlerinde başlayan programda vatandaşları ziyaret eden ekip, esnafın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Halkın sorunlarını dinleyip not alan Sönmez, seçilmesi halinde getireceği çözümleri de birebir anlattı. Sönmez, “Bizler yapmayacağımız işin sözünü vermeyiz. İnsanlara boş vaatlerde bulunup, onları umutlandırmak asla ve asla bizim anlayışımıza uymaz” dedi.

'HERKESE EŞİT HİZMET GÖTÜRECEĞİZ'

Kendilerinin yanında olana da olmayana da ulaşacaklarını, ayrım yapmaksızın herkese hizmet vereceklerini söyleyen Sönmez, “Bizim bayrağımızı asan, bize gönül verenlerle, bizi kalbinde yaşatanlarla ayrım yapmaksızın herkese ulaşarak çalışıyoruz. Halkımızın desteğini maaşla değil gönülleriyle sağlıyoruz. Kimseye ‘bana destek vermek zorundasın, aksi takdirde işin olmaz, aşın olmaz’ demiyoruz. Bunlar bize uymaz. İnsanların düşüncelerini rahatça ifade edemediği, desteklerini gizlemek zorunda kaldığı bu atmosferi Allah’ın izniyle 1 Nisan sabahında bitirmiş olacağız. Bizde kin odaklı siyaset asla olmaz. Bizler halkız ve halkımızın her daim yanındayız. Tercihi ya da desteği her kime olursa olsun, ayrım yapmaksızın hizmet edeceğiz. Çünkü ‘Herkesin Yüzü Gülsün Diye’ bu yola çıktık ve bu yolun sonunda bizlerle birlikte Alanya halkının yüzü gülecek” dedi.