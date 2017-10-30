Sönmez'in annesi için mevlit yapıldı

Haber: Alper KUTAY

BÜYÜKŞEHİR Yasası ile kapanan Konaklı Belediyesi'nin son başkanı olan, halen Alanya Belediye Meclisi'nde MHP'li üye olarak aktif siyaset yapan turizmci işadamı Abdullah Sönmez'in geçen hafta hayatını kaybeden annesi Zeynep Sönmez'in mevlit yemeği dün yapıldı. Konaklı Mahallesi'nde, Sönmez ailesinin evlerinin önünde verilen yemeğe Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, belediye başkan yardımcıları, birim amirleri, Sönmez'in dostları ve yakınları katıldı. Tüm katılımcılara teşekkür eden Sönmez, daha sonra taziyeleri kabul etti.