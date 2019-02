Sönmez: 'Her şey daha güzel olacak'

Ceren ŞAHİN

MİLLET İttifakı’nın Alanya Belediye Başkan Adayı olan Abdullah Sönmez, yerel seçim çalışmaları kapsamında Alanya’yı karış karış gezmeye ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Sandıklardan çıkacak seçim sonuçlarına ilişkin son derece iddialı olan Sönmez “Bu seçimi yüzde 100 kazanacağız. Zafer bizim” dedi. Saha çalışmalarında halkın yoğun ilgisine mazhar olduklarını ifade eden Sönmez, Alanya’ya yeni bir soluk getirecek projelerini de mart başında açıklayacağını belirtti.

‘MARTIN SONU BAHAR’

Seçim çalışmaları kapsamında sıkmadık el, girilmedik yürek kalmaması adına Alanya’yı karış karış gezdiklerini ifade eden Başkan Adayı Sönmez “Kazanmamak diye bir şey yok. Biz kazanacağız. Sahada çalışıyoruz. Vatandaşın yoğun ilgisi ve sevgisine mazhar oluyoruz. İnşallah 31 Mart gecesi bu zafer bizim olacak ve bu zaferi hep birlikte kutlayacağız. Alanya’yı köşe bucak geziyor, vatandaşlarla bir araya geliyoruz. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Alanya’da ayrım gayrım yapmadan bu şehir bizim diyoruz. ‘Bu şehre hizmet etmek bizim görevimizdir’ diyoruz. Elimizi taşın altına koyup devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

‘BİZDE YALAN DOLAN YOK’

Sönmez, siyasi deneyimleri doğrultusunda yapamayacağı hiçbir şeyin sözünü vermediğine dikkat çekerek “Siyasette dördüncü dönemim. Ben her zaman projelerimi son dakika açıklarım. Yapamayacağım hiçbir projemi kitapçığıma koymam. Yapacaksam koyarım. Bizde yalan dolan yok. Biz insanlarımızı kandırmıyoruz. Sözünü veriyorsak da yapıyoruz. Projelerimi bu ayın sonuna doğru açıklayacağım” ifadelerini kullandı.

‘ALANYA’DA YENİ BİR SOLUK’

Mevcut idareye ilişkin de eleştirilerde bulunan Sönmez “Hedefimiz Alanya’ya yeni bir soluk getirmek. Güzelim Alanya'mız, dünya kenti Alanya’mız her anlamda tıkanmış vaziyette. Alanya’da çok sorun var. Yerel yönetimin görevi Alanya’nın her sorununu çözmektir. Yüzde yüz çözemeyebilir. Fakat yüzde doksanını çözmek zorundadır. Eğer bugüne dek yapılan çalışmaları beğenmiş olsaydım aday olmazdım. Dolayısıyla bizler hem sorunları çözmek, hem de Alanya’ya yeni bir soluk getirmek adına geleceğiz. Antalya’da Muhittin Böcek’le, Alanya’da Abdullah Sönmez’le her şey daha güzel olacak” dedi.