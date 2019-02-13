Sönmez gençlerle buluştu

BERABERİNDE İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın ve CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı ile ilk olarak Demirtaşspor'un antrenman yaptığı sahayı ziyaret ederek sporcu gençlerle sohbet eden Sönmez’e Demirtaşspor Başkanı Mehmet Okyanus tarafından üzerinde isminin yazdığı forma hediye edildi. Sönmez, "Biz her zaman gençlerimizin yanındayız. Bugün de Demirtaşspor'un maç öncesi çalışmalarına katılım sağladık. Demirtaşspor Başkanı Mehmet Okyanus'a ve Demirtaşspor'un genç oyuncularına, çıkacakları müsabakalarında başarılar dileriz" dedi. Öte yandan Sönmez’in meclis listesine girmesine kesin gözüyle bakılan Alanya’nın efsane siyasetçilerinden Mehmet Kan'ın avukat oğlu Alper Kan’a Alanya gençliğinden tam destek geldi. Babası Mehmet Kan ile uzun yıllar siyaset yapan Sönmez'in adaylık sürecinde yanından ayırmadığı Avukat Alper Kan'ın İyi Parti'nin meclis listesine yazılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Aktif siyasete yeni giren Kan'a en büyük desteği ise babası Mehmet Kan veriyor. Alanya'da genç kuşak tarafından çok sevilen bir isim olan Alper Kan'ın İyi Parti'den meclis üyesi adaylığının ise özellikle gençler arasında olumlu karşılandığı öğrenildi.