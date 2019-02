Sönmez'den Yücel'e ince gönderme

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) ile İyi Parti’nin kurduğu Millet İttifakı’nın Alanya Belediye Başkan Adayı olan Abdullah Sönmez, hafta sonu seçim çalışmalarına devam etti. Alanya merkezin yanı sıra merkez ve kırsal mahallelerdeki çok sayıda düğün ve nişan törenine katılan, ayrıca taziyeleri ziyaret eden Sönmez, 19 Şubat’ta İlçe Seçim Kurulu’na teslim edilen meclis listesindeki adaylarla da bir toplantı yaptı.

TÜM MECLİS ÜYESİ ADAYLARI KATILDI

Toplantıya İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın’ın yanı sıra; Erkan Demirci, Hasan Can Kamburoğlu, Fikret Arık, Nazmi Zavlak, Hasan Basar, Didem Dim Özaltın, Hüseyin Yaman, Halit Öztürk, Yılmaz Bağışlar, Hacı Mevlüt Zavlak, Serkan Salvur, Alper Kan, Engin Alataş, Erdoğan Toktaş, Hüseyin Karakulak, Pınar Vural, Adnan Akay, Zöhre Kocabeyoğlu, Bengisu Yarı, Abdullah Göktaş, İbrahim Aksu, Tuğba Arslan, Suat Tutar, Hayri Arslan, Ümit Kale, Mehmet Avcı, Abdullah Akkuş, Cengiz Irmak, Malik Ünal, Ömer Kütük, Eşref Sevimler, Ömer Yalçın, Garip Uçak, Ali Sönmez, Alptuğ Bildirici ve Garip Kodal da katıldı.

‘DEDİKODULARA TAKILMAMAMIZ LAZIM’

CHP ile İyi Parti’nin el ele vererek seçimi kazanmak için yola çıktığını söyleyen Sönmez, “Burada Ahmet, Mehmet, Hasan ayrımı yok. Bu şehirde hizmet verebilmek için, herkese birebir dokunmak için yola çıktık. Bu işi başarmak için de hiç kimsenin dedikodusuna, lafına bakmadan çarkımızı güçlü tuttuğumuz müddetçe bu işi başaracağımıza yüzde yüz inanıyorum. Seçime kadar mesaimizi hep birlikte zafer için harcayacağız. Biraz işlerimizden, aşımızdan, ailemizden ödün verip gece gündüz çalışacağız. Seçimlerden sonra da oturup aile gibi, geçmişte Konaklı'da da yaptığım gibi bir aile olarak görüşeceğiz. Kesinlikle fikir alışverişi yapacağız, sohbet edeceğiz. Sadece meclisten meclise değil, Alanya’nın geleceği için sık sık toplanacağız. Sokaktaki sıkıntıları paylaşacağız. Birlikte o sıkıntılara çözüm üreteceğiz. Ben tek başıma hiçbir şey üretemem. Eğer birliği sağlarsak her türlü soruna çözüm üretebiliriz” dedi.

‘YÜCEL PROJELERİ HALKA DANIŞMADI’

Alanya halkına verdikleri sözü tutmaları gerektiğini söyleyen Sönmez, “Alanya'ya karşı mahcup olacaksak Allah bunu bize nasip etmesin. Geçmişte Konaklı'da yaptığım her şey belli. Hareketlerim, insanlarla nasıl diyalog kurduğum, mecliste nasıl çalıştığım belli. Dışarıdaki halkla nasıl iç içe olduğum ve halkı dinleyerek nasıl hizmetlerde bulunduğum da belli. Bu yüzden biz sokakta insanları dinlersek o zaman sokağın sıkıntısını çözmüş oluruz. Eğer dinlemezsek ne ben çözebilirim, ne de siz çözebilirsiniz. Sokakta ‘illa ben bilirim’ diye bir şey söz konusu değildir. Birliğimizi sağlarsak, sokağı dinlersek, iddia ediyorum başaramayacağımız hiçbir şey yok. Bugünkü belediye yönetimi hem meclisi hem de sokağı dinlemedi. Bu yüzden Alanya Belediyesi başarısız oldu. Bu şehirde herkesin ekonomisi yüksek olsun. Yüz kişiden yirmisinin ekonomisi kötü. Bunları hep birlikte düzeltmemiz gerek. Ayrıca turizm sektörü için de acilen önlem almalıyız” diye konuştu.