Sönmez'den MHP'li Yücel'e mesaj

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından 1 Aralık Cumartesi günü Alanya'da belediye başkan adaylığı ilan edilecek olan eski Konaklı Belediye Başkanı ve Alanya Belediye Meclis Üyesi Abdullah Sönmez, Dim TV Ana Haber Bülteni’nin canlı yayınına telefonla bağlandı. Dim TV Genel Yayın Yönetmeni Alper Kutay'ın sorularını yanıtlayan Abdullah Sönmez, şunları söyledi: “Alanya’nın doğusu batısı ayırt etmeksizin çalışacağız. Alanya için her ne gerekiyorsa yapmak adına bizler elimizi taşın altına koyuyoruz. Belediye başkanlığı yaptığım dönemde de insanın yaşadığı her yere hizmet götürmek adına elimden geleni yapmıştım. Yapmaya da devam edeceğim. MHP’den istifa ettim, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’le daha önce Doğru Yol Partisi, Demokrat Parti ve MHP çatısı altında birlikte siyaset yaptık ama arkadaşlık ve dostluk başka bir şeydir, siyaset yapmak ayrı bir şey. Önemli olan Alanya’ya hizmettir. Allah’ın izni ile Alanya’mız için en iyisi olacak. Arkadaşlıklar ve dostluklar bakidir.”