Sönmez'den marka şehir sözü

Ceren ŞAHİN

ALANYA’NIN marka değerine katkı sağlayacak projeleriyle yola çıkan Millet İttifakı’nın Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez, Alanya’ya özgü kimliği olan işletmelere pozitif ayrımcılık uygulayarak Alanya ticaretine yeni bir soluk getireceklerini söyledi. Sönmez “Bizim belediyecilik dönemimizde girişimciler bürokratik engellere boğulmadan, sürpriz ek maliyetlerle karşılaşmadan Alanya’da yatırım yapabilecekler” dedi.

‘FİRMALARIN ÖNÜNDEKİ BÜROKRATİK

ENGELLERİ KALDIRACAĞIZ’

Alanya ekonomisinin lokomotifi turizm başta olmak üzere bütün sektörlere canlılık kazandıracak yol haritalarının olduğunu vurgulayan Sönmez, Alanya’nın marka değerine katkı sağlayan firmalara yönelik pozitif ayrımcılık uygulayacaklarını açıkladı. Sönmez, Alanya’da istihdam sağlayan, potansiyel itibariyle önü açık olan, yurt içinde ve dışında marka değerleriyle kendilerini var eden, Alanya’da üreten, ardından Alanya’dan, Alanya adıyla dünyaya açılan çok sayıda işletme olduğuna vurgu yaparak, bu işletmelere gereken desteğin verilmediğine dikkat çekti. Sönmez “Alanya’mız cennetten bir köşe. Tarihi, denizi ve sahillerinin yanı sıra Alanya’ya marka değeri kazandıran gerek tarımda, gerekse de ticari platformda çok sayıda ürünü ve işletmesi mevcut. Bu işletmeler desteklenmeli. Biz Alanya’mızın marka değerine katkı sağlayan, Alanya’da üreten ve dünyaya açılan firmalarımızın önünü açacağız. Bu firmaları daha görünür hale getireceğiz. Düşünün ki Alanya’da doğan ve bayilik yöntemiyle yurt dışına açılan firmalarımız var. Bu ne demek? Hem tanıtım, hem de yurt dışından Alanya’mıza gelen ekonomik katkı demek. İstihdam demek. Bu işletmelerin ihtiyacı olan destek bugüne dek belediye bünyesinde verilmiş değil. Alanya’ya özgü kimliği olan firmalar bunu hak ediyor. Alanya’mız için vizyon sahibi projelerle geliyoruz” şeklinde konuştu.

‘ALANYA'DA FİRMALAR SÜRPRİZ EK

MALİYETLERLE KARŞILAŞMAYACAK’

Başkan Adayı Sönmez, Alanya’nın marka değerine katkı sağlayan işletmelerin bürokratik engellerle karşılaşmaması adına ön açıcı olacaklarını belirterek "Biz marka bir şehir yaratmak için şehrin kendi markalarını yaratmış olması gerektiğine inanıyoruz. Bu sebeple her sektörden marka değeri taşıyan Alanya firmalarının desteklenmesini çok önemsiyoruz. Özellikle de Alanya’da üretim yaparak yurt geneline ve yurt dışına ürün satan firmalarımızın desteklenmesi bizim birinci önceliğimiz. Şehre dışarıdan para akışının sağlanmasının ekonomimize sağladığı katkının yanı sıra bu işletmelerin gelişmeleri halinde işsizlik üzerindeki pozitif etkilerini de göz ardı edemeyiz. Bizim belediyecilik anlayışımız, şehre katkı sağlayacak her türlü özel yatırımı destekleyerek girişimcinin kollanması üzerine kuruludur. Bu bağlamda Alanya’nın imajına pozitif katkı sağlayan markalarımıza ihtiyaçları olan desteği sağlarken, yeni açılacak marka işletmelerin de önünü açacağız. Bizim dönemimiz belediyecilik anlayışı açısından ‘şeffaf’ bir dönem olacak. Girişimciler bürokratik engellere boğulmadan, sürpriz ek maliyetlerle karşılaşmadan Alanya’da yatırım yapabilecekler” ifadelerini kullandı.