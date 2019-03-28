Sönmez'den manifesto

'BİZİM dönemimizde hiç kimse bizi seviyormuş gibi yapmak zorunda kalmayacak. Hizmeti dağıtırken kişilerin ya da bölgelerin bize oy verip vermediğine ya da hangi partiden olduğuna bakmaksızın, en acil ihtiyaçlara öncelik tanıyarak adil bir yol izleyeceğiz. Hiç kimse genel ya da yerel siyasetteki görüşünden ötürü bir haksızlık yaşamayacak. Biz siyasetin kavgacı dilini değil barıştırıcı dilini kullanarak halkımızı kucaklayacağız. Hizmet dönemimiz boyunca kimseyi ötekileştirmeden ihtiyacı olan vatandaşlarımıza elimizi uzatırken, yatırım yapmak isteyen insanlarımıza da desteğimizle güç vereceğiz. İlk günden beri sözünü verdiğimiz huzurlu mutlu ve varlıklı Alanya'yı inşa etme yolunda hesap verebilen, hoşgörülü ve çalışkan bir yönetim biçimi ile sadece bize oy veren değil, oy vermeyen vatandaşlarımızın da eşit şekilde yanında olacağız. 31 Mart'tan sonra herkesin gülümsediği bir Alanya için desteklerinizi bekliyorum. En kalbi sevgi ve muhabbetlerimle.'



Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2019, 10:03