Sönmez'den Konaklı mitingine davet

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) ile İyi Parti’nin kurduğu Millet İttifakı’nın Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez, daha önce belediye başkanlığı yaptığı Konaklı Mahallesi'nde yarın (cumartesi) dev bir miting yapmaya hazırlanıyor. Esnaf ve vatandaş ziyaretlerine her gün devam eden Sönmez ve ekibi, seçimlere 9 gün kala yarın Konaklı Mahallesi'nde seçmenle buluşacak. Büyükşehir Yasası ile belde belediyeler kapatılmadan önce Abdullah Sönmez’in bir dönem belediye başkanlığı yaptığı Konaklı’daki mitinge Konaklı sakinlerinin yanı sıra Alanya merkez ve civar mahallelerden de yüksek katılım olması bekleniyor. Sönmez'in yarın saat 17.00'de başlayacak Konaklı mitingi, Talat Efendi Caddesi, Konaklı Hali yolu üzerinde bulunan alanda yapılacak.

MECLİS ÜYESİ ADAYLARI TANITILACAK

Mitinge İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın ve CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ’ın yanı sıra; belediye meclis üyesi adayları Erkan Demirci, Hasan Can Kamburoğlu, Fikret Arık, Nazmi Zavlak, Hasan Basar, Didem Dim Özaltın, Hüseyin Yaman, Halit Öztürk, Yılmaz Bağışlar, Hacı Mevlüt Zavlak, Serkan Salvur, Alper Kan, Engin Alataş, Erdoğan Toktaş, Hüseyin Karakulak, Pınar Vural, Adnan Akay, Zöhre Kocabeyoğlu, Bengisu Yarı, Abdullah Göktaş, İbrahim Aksu, Tuğba Arslan, Suat Tutar, Hayri Arslan, Ümit Kale, Mehmet Avcı, Abdullah Akkuş, Cengiz Irmak, Malik Ünal, Ömer Kütük, Eşref Sevimler, Ömer Yalçın, Garip Uçak, Ali Sönmez, Alptuğ Bildirici ve Garip Kodal da katılacak. Sönmez, tüm vatandaşları bugün saat 17.00’de başlayacak mitinge davet etti.

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2019, 21:37