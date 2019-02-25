Sönmez'den hafta sonu mesaisi

ALPER KUTAY

PROGRAMLARINI İyi Parti İlçe Teşkilatı ve belediye meclis üyesi adayları ile gerçekleştiren Sönmez, hafta sonu da boş durmadı. İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın ve ekibiyle güne Payallar Düğün Salonu’nda gerçekleşen Demirkaya ve Görgülü ailelerinin düğününe katılarak başlayan Sönmez, ardından Şıhlar Mahallesi’nde merhum Şükrü Ergin’in seneyi devriyesine katıldılar. Kargıcak Mahallesi’nde merhum Ali Uçak’ın mevlidine katılım sağlayan Sönmez, Alanya merkezde de taziye ziyaretleri gerçekleştirdi. Mahalle muhtarlarının ve adaylarının seçim ofislerine de uğrayarak ‘hayırlı olsun’ dileklerini ileten Sönmez, Akçatı ve Kızılcaşehir Mahallesi’nde de taziye ziyaretleri gerçekleştirdi. Bölge halkıyla da buluşan Sönmez, vatandaşın taleplerini dinledi. Avsallar Kör Ali Baysal Düğün Salonu’nda gerçekleşen Yılmaz ve Çomak ailelerinin düğününe katılan Sönmez’e özel bir karşılama yapıldı. Sönmez ve ekibinin düğünü ziyaret edeceğini öğrenen bir grup vatandaş coşkulu bir karşılama törenine imza attı. Mahmutlar Düğün Salonu’nda gerçekleşen Sarısoy ve Çatal ailelerinin düğününe de katılım sağlayan Sönmez, “Hafta sonu toplam 216 kilometre yol kat ettik. Halkımızın iyi gününde, kötü gününde, kısacası her anında yanında olmak bizim için önemli. İnsanların yüreğine dokunmadan samimiyet olmaz, biz tüm samimiyetimizle halkımızla birlikteyiz” dedi.