Sönmez'den esnafa söz: ‘İşgaliye bedelleri inecek’

MİLLET İttifakı’nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek’in iki günlük Alanya ziyaretinin ardından saha çalışmalarına kaldığı yerden devam eden İyi Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez, dün 25 Metrelik Yol üzerinde bulunan esnafı ziyaret etti. Ziyaretlerini İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ve belediye meclis üyesi adaylarıyla tam kadro yapan Sönmez, esnafı rahatlatacak projelerini anlattı. Saha çalışmalarında esnafla birebir sohbet etmeyi ihmal etmeyen Sönmez, vatandaşların yoğun ilgisine teşekkür etti. İşgaliye bedellerinde indirime gidileceğine dair vaadinin esnaf tarafından en çok merak edilen projelerin başında geldiğini söyleyen Sönmez, “Esnafımız zaten ülkenin ekonomik durumundan dolayı zor bir kış geçirdi. Bir de belediyeye ödemek durumunda olduğu işgaliye bedellerinin değişken ve fahiş fiyatlara sahip olması esnafı ödeme yaparken oldukça zorluyor. Hem adaletsiz ve değişken işgaliye bedelleri, hem de yüksek fiyatlar olunca biz esnafımızın yüzü gülsün diye işgaliye bedellerinde büyük oranda indirim yapacağız. Evine ekmek götüren, geçimini sağlayamayan esnafımıza bir yük de biz olmayacağız” dedi.