Sönmez'den esnafa ‘İyi’lik sözü

YEREL seçimlere sayılı günler kala belediye başkan adayları saha çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Millet İttifakı’nın Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez de ekibiyle birlikte Alanya’yı karış karış geziyor, vatandaş ve esnafla bir araya geliyor. Saha çalışmaları kapsamında Alanya’nın kalbinde esnaf ziyareti yapan Sönmez Dim TV (dimtv.tv)’ye özel açıklamalar yaptı. Alanya’nın yumuşak karnını bildiklerini ifade eden Sönmez “1 Nisan sabahı Alanya’da her şey iyi olacak” dedi.



‘SEÇİM BİZİM, ALANYA DA ‘İYİ’ OLACAK’

Saha çalışmalarına ilişkin bilgiler veren Başkan Adayı Sönmez Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına özel yaptığı açıklamasında “Alanya’nın doğusundan batısına her mahallesine, her caddesine giriyoruz. Vatandaşlarla buluşuyoruz. Alanya’da sorun büyük. Biz bu sorunların çözümü için halkımızla el ele vererek birlikte üretiyoruz, istişarelerde bulunuyoruz. Seçimleri değerlendirecek olursak, iç rahatlığıyla söyleyebilirim ki, hiçbir sıkıntı yok. Bu seçim bizim olacak. Alanya iyi olacak” diye konuştu. Sönmez’in ardından söz alan İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın da Alanya’nın sorunlarını ‘İyi’lerin çözeceğine vurgu yaparken, sahada İyi’lerle omuz omuza yürüyen CHP’liler ise “Sen ben yok, biz varız” diyerek ittifaka ilişkin birlik ve beraberlik mesajı verdiler.

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2019, 12:24