Sönmez'den Bakan Çavuşoğlu'na ziyaret

Haber: Alper KUTAY

ALANYA siyasetinin etkili isimlerinden olan, kapanan Konaklı Belediyesi'nin son başkanı ve Alanya Belediye Meclisi'nin MHP'li üyesi Abdullah Sönmez, Ankara’ya giderek Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Sönmez'e ziyaretinde, Alanya Ak Parti İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Yılmaz da eşlik etti. Alanya ile bazı konuların ele alındığı belirtilen görüşme hakkında kısa bir açıklama yapan Abdullah Sönmez, "Alanya'mızın gururu, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nu Tevfik ağabeyimle birlikte ziyaret edip hasbıhal ettik. İlgi ve alakasından dolayı kendisine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Aslen Alanya'nın Türkler Mahallesi'nden olan Bakan Çavuşoğlu ile Konaklı Mahallesi'nden olan Sönmez'in dostluklarının 40 yılı aşkın olduğu ifade ediliyor.

