Sönmez: ‘Biz halkımızın kıymetini biliyoruz’

Haber: Alper KUTAY

MAHALLE ziyaretlerinde projelerinden bahseden ve halkın sıkıntılarını birebir dinleyen Sönmez, “Bizler halkımızın kıymetini biliyoruz. Bizler halkımızı ekonomik olarak rahatlatacak projelerle geliyoruz. Vatandaşlarımızın birebir sıkıntıları dinledim ve not ettim. Bunlar bir köşeye atılmayacak. Bizler halkımızı unutmayacağız. Biz sorunlara çözüm olmaya geliyoruz” dedi. Projelerinden bahsederken bölge halkının çocuklarının okula giderken ulaşım sorunu yaşadığını dile getiren Sönmez, “Konaklı’da belediye başkanlığım döneminde tüm öğrencilerin kırtasiye masraflarını belediye olarak karşıladık. Ayrıca tüm öğrencilerimizi evlerinin önünden servisler alarak ücretsiz şekilde okullarına, akşam da okullarından evlerine getirdi. Bizler, Allah’ın izniyle bu seçimi aldığımızda tüm ilköğretim öğrencilerimizin servisini sağlayacağız ve her dönem başında kırtasiye malzemesi ihtiyaçlarını da karşılayacağız” dedi. Hayvancılıkla uğraşan kırsal kesimdeki vatandaşların ürettikleri sütü belediye tarafından satın alacaklarını dile getiren Abdullah Sönmez, “Yakın köylerimizin ortak noktasına bir mandıra kurarak süt üreten vatandaşımızın sütlerini belediye olarak satın alacağız. Kuracağımız halk süt büfelerinde günlük taze sütü vatandaşımızla buluşturacağız. Böylelikle hem hayvancımıza destek olacağız, hem de vatandaşımızı günlük taze sütle buluşturacağız” dedi.