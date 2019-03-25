Sönmez: 'Biz derinlerden gelen dip dalgasıyız'

İYİ Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın ve çok sayıda partiliyle esnafın sorunlarını dinleyen Sönmez, “Mahmutlar halkı bizi çok güzel karşıladı. Sadece Mahmutlar'da değil Alanya'nın her köşesinde vatandaşlar bizleri onore etmeye devam ediyor” dedi. Esnafın en önemli sorunlarının eğlence ve işgaliye vergileri olduğunu söyleyen Sönmez, “Biz bu sorunları 6 gün sonra göreve geldikten sonra çözeceğiz. İşgaliye vergileri yüzde 50 aşağıya inecek, bunu herkes bilsin. Mahmutlar'ın bir diğer problemi ise Atatürk Caddesi'ndeki bisiklet yolu. Kenti yöneten siyasetçiler bu düzenlemeleri yaparken esnafın ve vatandaşın da görüşünü almalıydı” dedi.

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