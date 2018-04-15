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Sönmez Bakan Çavuşoğlu'nu yine yanlız bırakmadı

Ritüel bozulmadı ve Abdullah Sönmez bir Alanya programında daha Bakan Çavuşoğlu'nu yalnız bırakmadı

Sönmez Bakan Çavuşoğlu'nu yine yanlız bırakmadı

Ritüel bozulmadı ve Abdullah Sönmez bir Alanya programında daha Bakan Çavuşoğlu'nu yalnız bırakmadı

15 Nisan 2018 Pazar 23:22
Sönmez Bakan Çavuşoğlu'nu yine yanlız bırakmadı
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Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi'nin (Ak Parti) 2019 Yerel Seçimleri'nde Alanya Belediye Başkan Adayı olacağı iddia edilen, kapanan Konaklı Belediyesi'nin son başkanı ve Alanya Belediye Meclisi'nin MHP'li üyesi Abdullah Sönmez, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu Alanya programında yine yalnız bırakmadı. Geçen hafta Bakan Çavuşoğlu tarafından Konaklı'daki petrol istasyonunda ziyaret edilen ve baş başa 1 saat görüşen Sönmez, Cumartesi günü Ak Parti Kadın Kolları Kongresi'ne de katılarak Bakan Çavuşoğlu ile yan yana oturdu. Bakan Çavuşoğlu ve Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu'nun ortasına, belediye başkanları için ayrılan protokol koltuğuna oturan Sönmez'e Bakan Çavuşoğlu da yakın ilgi gösterdi. Antalya Milletvekili Gökçen Enç'in salona gelmesiyle yerini Enç'e bırakan Sönmez, üç sıra atlayarak bu kez de Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin'in yanına oturması dikkat çekti.

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Ritüel BozulmadıAbdullah SönmezBakan çavuşoğlu
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