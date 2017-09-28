SONAR: Akşener'in partisi Meclis'e giriyor; MHP ile HDP geride kalıyor

SÖZCÜ'DE yer alan habere göre, Avukat Fidel Okan, anket sonuçlarını "Uykuları kaçıracak büyük sürpriz var" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Sonar Araştırma Şirketi’nin son seçim anketi yayınlandı. Yayımlanan araştırma sonuçlarına göre AKP’nin oy kaybı dikkat çekti. Ankete göre; kararsızlar dağıtılınca AKP yüzde 38.2, CHP ise yüzde 28.4 olarak hesaplandı.



Diğer partiler sınırda

Araştırmaya göre; HDP yüzde 10.6, MHP ise 10,1 oy oranına sahip. MHP’den ayrılıp yeni parti kurma hazırlığında olan Meral Akşener’in partisinin oy oranı ise yüzde 10.8.

Ya 5 partili ya da 2 partili Meclis

Araştırma notunda ise şöyle deniliyor: “Araştırma sonuçları 5 partili bir Meclis’i gösteriyor olmasına rağmen hata payı göz önünde bulunduruluduğunda 2 partili bir Meclis ihtimali de diğer partiler açısından bir risk kabul edilebilir.”

“Uykuları kaçıracak büyük sürprizler var"

Avukat Fidel Okan, anket sonuçlarını “Uykuları kaçıracak büyük sürpriz var” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.