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Son dakika... Yurt dışında yaşayanlar dikkat! YSK'dan flaş karar...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'nün 2 Mayıs Çarşamba TSİ 08.00'de www.ysk.gov.tr adresinden ilan edilmesine, 12 Mayıs Cumartesi TSİ 17.00'de de ilanın sona erdirilmesine karar verdi.

Son dakika... Yurt dışında yaşayanlar dikkat! YSK'dan flaş karar...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'nün 2 Mayıs Çarşamba TSİ 08.00'de www.ysk.gov.tr adresinden ilan edilmesine, 12 Mayıs Cumartesi TSİ 17.00'de de ilanın sona erdirilmesine karar verdi.

27 Nisan 2018 Cuma 09:02
Son dakika... Yurt dışında yaşayanlar dikkat! YSK'dan flaş karar...
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RESMİ Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan YSK kararında, Yurt  Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı seçmenlerin gümrük kapılarında 7 Haziran  Perşembe'den 24 Haziran Pazar'a kadar, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura  kalması durumunda ise 30 Haziran Cumartesi'den 8 Temmuz Pazar'a kadar oy  kullanabilecekleri belirtildi.


Ayrıca Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı vatandaşlar, bulundukları  ülkede oy kullanma tarihleri ve gün sayısı farklılık göstermekle birlikte, ilk  tur için 7-19 Haziran, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması durumunda ise  30 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde oy kullanabilecek.

Kararda, seçim takviminde belirtilen süreler içinde yeni seçmen  sıfatını kazananlar ile yerleşim yerlerini değiştiren seçmenlerin Yurt Dışı  Seçmen Kütüğü'ne yazılabilmelerini sağlamak amacıyla ilan süresinin belirlenmesi  gerektiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kullanılmak  üzere ilan edilecek Yurt Dışı Seçmen Kütüğü, "Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce,  Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Adres Kayıt Sistemi'nden alınan  yurt dışında yerleşik ve seçmen niteliğini taşıyan kişilere ait kayıtların,  gerekli işlemler yapıldıktan ve seçmen kütüğüne dönüştürüldükten sonra Yurt Dışı  Seçmen Kütüğü haline getirilen listeler" olarak tanımlandı.

Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'nün 2 Mayıs Çarşamba TSİ 08.00’de  www.ysk.gov.tr adresinden ilan edilmesi, 12 Mayıs Cumartesi TSİ 17.00'de de  ilanın sona erdirilmesi kararlaştırıldı.

Kararda, Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'nün Güncelleştirilmesinin Usul ve  Esaslarını Gösterir Genelge'ye yer verildi.

Buna göre, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce 30 Nisan Pazartesi'den  önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden oy verme günü itibarıyla 18  yaşını dolduracak olan ve yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarına ait bilgiler  alınacak.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan ölüm,  vatandaşlığın kaybedilmesi veya kazanılması gibi olay bilgileri Yurt Dışı Seçmen  Kütüğü'ne işlenecek.

Oy verme günü itibarıyla silah altında olan er ve erbaşlara ilişkin  bilgiler, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünden, askeri  öğrenciler ve yedek subay öğrencilerine ait bilgiler de Genelkurmay  Başkanlığından alınarak bu kişilerin seçmen kütüğündeki kayıtları dondurulacak.

Askerliği nedeniyle daha önceden kayıtları dondurulanlardan oy verme  günü itibarıyla terhis olacaklar var ise kayıtları "oy kullanabilir" hale  getirilecek.

Ceza infaz kurumlarında bulunan taksirli suçlar dışındaki hükümlülere  ait bilgiler (ceza infaz kurumundan firar edenler dahil) Adalet Bakanlığından  alınarak kayıtları dondurulacak. Ceza infaz kurumlarında bulunması nedeniyle daha  önceden kayıtları dondurulan hükümlülerden oy verme günü itibarıyla tahliye  olacaklar var ise kayıtları "oy kullanabilir" olarak düzenlenecek.

Kasıtlı suç nedeniyle haklarında verilen mahkumiyet kararları  kesinleşmekle birlikte henüz ceza infaz kurumuna alınmayanlarla, koşullu ya da  denetimli serbestlikten yararlanarak salıverilenler ile uzun süreli hapis cezası  ertelenen veya 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında  Kanun'un 16'ncı maddesinin ikinci fıkrası gereğince infazı geri bırakılan  hükümlülerin kayıtları dondurulmayacak.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 405 ve 406'ncı maddelerindeki  sebeplerle haklarında kısıtlama kararı kesinleşenlere ait bilgiler Adalet  Bakanlığından topluca alınarak bu kişilerin kayıtları dondurulacak. Kısıtlılığı  sona ermiş olanlar var ise kayıtları "oy kullanabilir" hale getirilecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalabileceği hususu dikkate  alınarak, 8 Temmuz itibarıyla 18 yaşını dolduracak olanlar ile askerlikten terhis  edilecekler ve kasıtlı suçtan hükümlü iken tahliye olacaklar dahil edilerek "8  Temmuz 2018 tarihinde oy kullanabilir." şerhi düşülecek.

Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'nün ilan edilmesi, süresi ve sonlandırılması

Yurt dışında yaşayan ve seçmen niteliğini taşıyan Türk vatandaşlarının  Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ndeki kayıtları Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce  "www.ysk.gov.tr" adresinde 2 Mayıs Çarşamba TSİ 08.00'de ilan edilecek. Ayrıca  ilana ilişkin duyuru Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunca (TRT) yapılarak,  Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yurt dışı temsilciliklerde de duyurulacak.

İlan süresince vatandaşlar "www.ysk.gov.tr" adresindeki “Yurt Dışı  Seçmen Sorgulama” sayfasından kütüğe kayıtlı olup olmadıklarını kontrol  edebilecekler.

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'nün ilanı 12  Mayıs Cumartesi TSİ 17.00'de sonlandırılarak tutanak altına alınacak. Bu tarihten  sonra yapılacak başvurular, ilçe seçim kurulları, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu ve  dış temsilciliklerce kabul edilmeyecek. 

İlan süresi içinde Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne yazılacak seçmenler

Seçmen niteliğine sahip ve yerleşim yeri yurt dışı olduğu halde, Yurt  Dışı Seçmen Kütüğü'nde ismi bulunmayanlar ile kayıtlarında düzeltme veya yerleşim  yeri değişikliği yapmak isteyen seçmenler, askı süresi içinde dış temsilciliklere  başvurarak "adres beyan formu" doldurmak zorunda olacak.

Temsilciliklerce "Konsolos.Net" sisteminden adres tescili yapılan  seçmene ait "adres beyan formu" taranarak, YSK tarafından belirlenen yöntem ile  Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna gönderilecek. Dış temsilcilikler, kendi görev  çevresi dışında yerleşim yeri beyan eden seçmenlerin düzenleyecekleri "adres  beyan formu" hakkında da bu kapsamda işlem yapacak.

Yerleşim yeri yurt dışı olanlardan askı süresi içinde yurt içinde  bulunanların, en yakın nüfus müdürlüğüne pasaportları ile birlikte müracaat  ederek "adres beyan formu" doldurmaları ve adres tescil işlemini yaptırmaları  zorunlu olacak.

Nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı  "adres beyan formu"nun bir örneği ve eklerini Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu  Başkanlığına ya da bulundukları yer ilçe seçim kurullarına verenlerin kayıtları  yapılacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öğrenci olan seçmenlerden pasaportu  bulunmayanların, bu ülkede okuduğuna dair öğrenci kimliği ve geçerli kimlik  belgesi ile başvurmaları halinde işlemleri de bu çerçevede gerçekleştirilecek.

Askerlikten terhis olmasına ya da asteğmenliğe atanmasına  nasbedilmesine rağmen ilan edilen Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde kaydı  bulunmayanların, terhis belgesi veya askerlik şubesince verilen belge veya görev  belgeleri ile dış temsilciliklere veya Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına  doğrudan ya da ilçe seçim kurulları aracılığıyla başvurmaları üzerine kayıtları  yapılacak.

Kesinleşmiş mahkeme kararıyla kısıtlı olup da, kısıtlılık hali sona  erenler ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 408'inci maddesinde belirtilen ve  ayırt etme gücü olan ilgilinin yaşlılığı, engelliliği, deneyimsizliği veya ağır  hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yönetememesi sebeplerine bağlı olarak  kendi istekleri üzerine verilen kısıtlama kararı kesinleşenlerin, kararı veren  mahkemeden alacakları onaylı karar örneği ile dış temsilcilikler aracılığıyla  veya Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına doğrudan ya da ilçe seçim kurulları  aracılığıyla başvurmaları üzerine kayıtları gerçekleştirilecek.

Türk Medeni Kanunu'nun 407'nci maddesinde belirtilen; "Bir yıl veya  daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkum olan her ergin  kısıtlanır." hükmü uyarınca kısıtlanan hükümlünün kısıtlılık hali, aynı kanunun  471'inci maddesindeki; "Özgürlüğü bağlayıcı cezaya mahkumiyet sebebiyle kısıtlı  bulunan kişi üzerindeki vesayet, hapis halinin sona ermesiyle kendiliğinden  ortadan kalkar." hükmü gereğince hapis hali sona ermekle kısıtlılık hali de sona  ermesi sebebiyle seçmen olabilecek kişiler tarafından yapılan başvurulardan Yurt  Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca kabul kararlan verilenler, Yurt Dışı Seçmen  Kütüğü'ne işlenecek. Söz konusu başvurular tahliye kararına ilişkin Cumhuriyet  Başsavcılığından alınacak belgenin ibrazı ile yapılabilecek.

Türk Medeni Kanunu'nun 405 ve 406'ncı maddelerindeki sebeplerle  haklarında kısıtlama karan bulunanlar, mahkemeden alacakları "kısıtlılığın sona  erme kararı" ile müracaat etmeleri halinde seçmen listelerine eklenerek oy  kullanabilecek.

Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıt veya değişiklik için posta ile  yapılan müracaatlar dikkate alınmayacak.

İlan süresi içinde Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne yazılamayacak olanlar

Türk Medeni Kanunu'nun 405 ve 406'ncı maddelerindeki sebeplerle  haklarında kısıtlama kararı kesinleşenler, seçmen niteliğine sahip Türk  vatandaşlarından Adres Kayıt Sistemi'nde yer almayanlar 5490 sayılı kanunun  50'nci maddesi hükmü gereği askı süresi içinde "adres beyan formu"nu  doldurmadıkları sürece, izinli olsalar bile silah altında bulunan er ve erbaşlar  ile askeri öğrenciler (yedek subay öğrencileri dahil) ve Türk vatandaşlığını  kaybedenler kütüğe yazılamayacak.

Adres Kayıt Sistemi'ndeki değişikliklerin SEÇSİS'e işlenmesi

Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'nün ilanının sonlandırılmasından sonra ilan  süresi içinde Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı kararı ile yapılan  değişiklik ve düzeltme işlemleri "Seçmen Yurt Dışı Adres Güncelleme" ekranı  aracılığı ile SEÇSİS veri tabanına 21 Mayıs Pazartesi saat 17.00'ye kadar  işlenecek.

Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde kayıtlan olmakla beraber; silah altında  bulunan er ve erbaşların, askeri öğrencilerin (yedek subay öğrencileri dahil),  kesinleşmiş mahkeme kararlarına (tenfiz edilenler dahil) göre kısıtlı olan  seçmenlerin, taksirli suçlar dışında kasıtlı suçlardan ceza infaz kuramımda  bulunan hükümlülerin (ceza infaz kurumundan firar edenler dahil), Yurt Dışı  Seçmen Kütüğüne yazılmaması gerekenlerden yazılmış olduğu anlaşılanların  kayıtları, 21 Mayıs Pazartesi 17.00’ye kadar SEÇSİS ekranı kullanılarak Yurt Dışı  İlçe Seçim Kurulunun kararı dondurulacak.

Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde kayıtlı bulunan seçmenlerden, Nüfus ve  Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alman nüfus olay bilgisine göre kayıtlan  silinmesi gerekenlerin kayıtlan, seçmen kütüklerinin kesinleşme tarihinden bir  gün öncesi olan 21 Mayıs Pazartesi saat 17.00 itibarıyla Seçmen Kütüğü Genel  Müdürlüğünce silinecek.

Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne itirazlar

İlan edilen Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne; seçmenler, Cumhurbaşkanı  adayları veya yetkilendirdiği kişiler ve siyasi partilerin genel merkezlerince  görevlendirilenler ilan süresi içinde itiraz edebilecek.

Cumhurbaşkanı adayları adına itiraza yetkili kişiler, dilekçelerine  yetki belgelerini eklemek suretiyle itirazda bulunabilecek.

Siyasi partiler, mühürlü ve imzalı bir yazıyla partileri adına  kimlerin itiraz edebileceklerini Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına  bildirecek.

Cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partiler adına itiraza yetkili  kılınan kişiler; Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı tüm seçmenler ile Yurt Dışı  Seçmen Kütüğü'ne yazılmaması gerekenlerden yazılmış olduğu anlaşılanlar (askeri  öğrenci, ölü, kısıtlı, seçmen yaşına ve ehliyetine sahip olmayan kişilerin  yazımı) ile ilgili olarak; seçmen niteliğini taşıyan vatandaşlar ise ancak  kendileriyle ilgili olarak itirazda bulunabilecek.

Yazılı itirazlar ile bu işler için düzenlenecek tutanaklardan hiçbir  suretle resim ve harç alınmayacak.

İtirazlar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına doğrudan veya ilçe  seçim kurulları ya da konsolosluklar aracılığıyla Seçim Takvimi'nde belirtilen  süre içinde yazılı olarak yapılacak. Kimliğini ispat edemeyenlerle, delil ve  gerekçe göstermeyen ve bunları itiraz dilekçesine eklemeyenler ile süresinde  yapılmayan itirazlar incelenmeyecek ve bu sebeple incelenmediği tutanağa  yazılacak.

Kimliğin ispatında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan;  Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı, resmi  dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı,  askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim, savcı, avukat, noter ve askeri kimlik  kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki  belgelerden birine itibar edilecek.

Belediyeler ile köy veya mahalle muhtarlarınca düzenlenip onaylanan  kimlik belgeleri kimliğin tespitinde geçerli olmayacak. Türkiye Cumhuriyeti  kimlik numarasını taşımayan kimlik belgelerine itibar edilmeyecek. Seçmenin  bulunduğu ülke makamlarınca düzenlenmiş kimlik belgeleri de kimliğin tespitinde  geçerli kabul edilmeyecek.

Listelere, Cumhurbaşkanı adayları ve siyasi parti adına yapılan  itirazlarda ise itiraz eden kişinin yetkili olduğuna ilişkin belgesi olup  olmadığına bakılacak. Yazılı itirazlarda belirtilen koşullar aranacak ve deliller  itiraz dilekçesine eklenecek.

İtiraz dilekçesinin alındığına ve hangi tarihte itirazın yapıldığına  dair itiraz edene bir alındı belgesi verilecek. İtiraz dilekçesi, Yurt Dışı İlçe  Seçim Kurulu Başkanına veya ilçe seçim kurulu başkanlıklarına, bunların  bulunmaması halinde ise o yer nöbetçi Cumhuriyet savcısına da verilebilecek. İlçe  seçim kurulu başkanları veya Cumhuriyet savcısı itiraz dilekçesinin kaydını  yapmak suretiyle dilekçeyi hemen Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına  gönderecek.

İlan süresi içinde gerçekleşen tüm değişiklikleri içeren Yurt Dışı  Seçmen Kütüğü, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce SEÇSİS Siyasi Parti Portalı  (SİPPORT) üzerinden erişime açılacak.

Ayrıca talepleri halinde bu değişiklikler elektronik ortamda  hazırlanıp, Cumhurbaşkanı adaylarına ya da yetkili kıldığı kişiye ve aynca siyasi  partilerin genel merkez yetkililerine tutanak karşılığında elden teslim edilecek.

İtirazların karara bağlanması ve Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'nün  kesinleştirilmesi

Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne karşı yapılan itirazlar, Yurt Dışı İlçe  Seçim Kurulunca 18 Mayıs Cuma günü karara bağlanacak.

Bu karara karşı 19 Mayıs Cumartesi saat 15.00'e kadar Ankara İl Seçim  Kurulu Başkanlığına yapılan itirazlar, Ankara İl Seçim Kurulu tarafından 19 Mayıs  Cumartesi saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.

Bu kararlara karşı 20 Mayıs Pazar saat 17.00'ye kadar YSK'ya yapılan  itirazlar aynı gün saat 23.59'a kadar kesin olarak karara bağlanacak. Gerekli  kayıt ve düzeltme işlemleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü  tarafından 21 Mayıs Pazartesi saat 17.00'ye kadar yapılacak ve 22 Mayıs Salı günü  Yurt Dışı Seçmen Kütüğü kesinleştirilecek.

5 Haziran Salı günü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden  alınan bilgilere göre seçmenlerden ölmüş olanlar ile Türkiye Cumhuriyeti  vatandaşlığından çıkarılanlar, Adalet Bakanlığından alınan bilgilere göre  kısıtlılar, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünden alınan  bilgilere göre silah altında bulunanlar hakkında Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce  sandık seçmen listelerine "oy kullanamaz" şerhi düşülecek.

Aynı işlem Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde 28  Haziran Perşembe günü itibarıyla tekrarlanacak.

Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne yazılmak için ilan süresi içinde başvurduğu  ve kütüğe kaydedilmesine karar verildiği halde kesinleşen kütükte ismi yer  almayan seçmenlerin, kütüğün kesinleşmesine bakılmaksızın kütüğe ilave  edilmelerine Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu tarafından karar verilecek ve gereği  Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce yerine getirilecek.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK)Yurt Dışında Yaşayanlar
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